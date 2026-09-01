logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Organizatori koncerta najavili tužbu protiv Dina Merlina: Tvrde da im je uzeo 100.000 evra, oglasio se i njegov tim

Organizatori koncerta najavili tužbu protiv Dina Merlina: Tvrde da im je uzeo 100.000 evra, oglasio se i njegov tim

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Organizator otkazanog koncerta Dina Merlina u Kraljevu "Sonder Music" oglasio se zvaničnim saopštenjem u kom tvrdi da je "pjevač zajedno sa svojim timom svjesno izvršio prevaru"

Organizatori koncerta najavili tužbu protiv Dina Merlina Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Koncert Dina Merlina koji je bio zakazan za 5. septembar u Kraljevu zvanično je otkazan.

Prema riječima pjevačevog tima, do otkazivanja je došlo "zbog nepoštovanja ugovornih obaveza organizatora, koje se odnose na obezbjeđivanje bine, prateće produkcije i svih tehničkih uslova neophodnih za bezbjedno održavanje ovog muzičkog događaja".

Sada su se oglasili iz organizacije koncerta, i u saopštenju dostavljenom Kuriru iznijeli ozbiljne optužbe i najavili tužbu.

Saopštenje "Sonder Musica" prenosimo u cijelosti.

- Dino Merlin, čiji je otkazani koncert u Kraljevu bio zakazan za 5. septembar 2026, svjesno je sa svojim timom izvršio prevaru organizatora. Naime, iako su još poslije koncerta na Koševu u Sarajevu znali da se koncert u Kraljevu neće održati i da je bend Dina Merlina otkazao nastup u Kraljevu, svjesni svog djela, oni su nastavili pregovore. Njih su u ime Dina Merlina izvršili "Digi medija" i menadžerka Dada Bulat. Oni su tada potpisali ugovor sa organizatorom i od njega uzeli iznos od 100.000 evra u gotovom, iako od prvog dana potpisivanja ugovora isti nisu poštovali, svjesni da koncerta neće ni biti. Da li je posrijedi protivzakonita iznuda novca od organizatora ili prevara, ostaje pitanje koje će rješavati nadležni organi u narednom periodu. Ono što je zapravo definitivna istina jeste da su "Digi medija" i Dada Bulat svjesno izvršili prevaru organizatora - navodi se u tekstu, pa se nastavlja:

 - Osim što od samog početka nisu poštovali ugovor koji se tiče dijela marketinga koncerta, a što su morali da učine, oni su sabotirali svaki potez organizatora. Tako su uzeli novac za koji nisu izdali fakturu organizatoru, vjerovatno u namjeri da izvrše utaju poreza, a sve to kroz prevaru koju su vršili prema organizatoru koncerta. Dada Bulat iz Beograda, menadžerka Dina Merlina, u telefonskom razgovoru je priznala da je od prvog dana znala da koncerta neće biti, ali je i pored toga organizatore vodila u dalje troškove organizacije koncerta.

Organizator se ograđuje od bilo kakvog povraćaja novca za kupljene ulaznice, a sve iz razloga što su za povraćaj jedino odgovorni "Digi media" i tim Dina Merlina, protiv kojih organizator "Sonder Music" najavljuje veliki broj krivičnih prijava i tužbi jer mu je nanijeta velika materijalna i nematerijalna šteta - zaključuje se u saopštenju "Sonder Musica".

Oglasila se i druga strana

Iz Digi Media produkcije se oglasila spomenuta Dada Bulat, koja je u pisanom odgovoru Kuriru istakla da je iz medija saznala da je koncert u Kraljevu otkazan.

- Iz elektronskih medija sam saznala da je organizator koncerta "Sounder Music" donio odluku o njegovom otkazivanju.Odluka je donijeta i objavljena jednostrano, bez prethodnog obavještavanja ostalih učesnika u organizaciji koncerta ili konsultacija s njima. Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između "Sounder Musica" i "Digi medije" nikad nije raskinut niti je "Digi medija" učestvovala u donošenju odluke o otkazivanju koncerta. S obzirom na to da je "Sounder Music" kao organizator samostalno donio i objavio odluku o otkazivanju koncerta, snosi odgovornost za tu odluku i posljedice koje iz nje proizlaze. Iznos od 100.000 evra uplaćen je od strane organizatora na ime garancije za uspješno održavanje koncerta. Pitanje ove garancije, njena namjena, kao i dalje postupanje s navedenim iznosom posebno su regulisani zasebnim ugovorom. Obaveza organizatora je da, kao posljedicu odluke o otkazivanju koncerta, obezbijedi blagovremeni povraćaj novca svim kupcima ulaznica - poručila je Bulatova Kuriru

(Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dino Merlin Kraljevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA