Organizatori koncerta najavili tužbu protiv Dina Merlina: Tvrde da im je uzeo 100.000 evra, oglasio se i njegov tim

Organizator otkazanog koncerta Dina Merlina u Kraljevu "Sonder Music" oglasio se zvaničnim saopštenjem u kom tvrdi da je "pjevač zajedno sa svojim timom svjesno izvršio prevaru"

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Koncert Dina Merlina koji je bio zakazan za 5. septembar u Kraljevu zvanično je otkazan.

Prema riječima pjevačevog tima, do otkazivanja je došlo "zbog nepoštovanja ugovornih obaveza organizatora, koje se odnose na obezbjeđivanje bine, prateće produkcije i svih tehničkih uslova neophodnih za bezbjedno održavanje ovog muzičkog događaja".

Sada su se oglasili iz organizacije koncerta, i u saopštenju dostavljenom Kuriru iznijeli ozbiljne optužbe i najavili tužbu.

Saopštenje "Sonder Musica" prenosimo u cijelosti.

- Dino Merlin, čiji je otkazani koncert u Kraljevu bio zakazan za 5. septembar 2026, svjesno je sa svojim timom izvršio prevaru organizatora. Naime, iako su još poslije koncerta na Koševu u Sarajevu znali da se koncert u Kraljevu neće održati i da je bend Dina Merlina otkazao nastup u Kraljevu, svjesni svog djela, oni su nastavili pregovore. Njih su u ime Dina Merlina izvršili "Digi medija" i menadžerka Dada Bulat. Oni su tada potpisali ugovor sa organizatorom i od njega uzeli iznos od 100.000 evra u gotovom, iako od prvog dana potpisivanja ugovora isti nisu poštovali, svjesni da koncerta neće ni biti. Da li je posrijedi protivzakonita iznuda novca od organizatora ili prevara, ostaje pitanje koje će rješavati nadležni organi u narednom periodu. Ono što je zapravo definitivna istina jeste da su "Digi medija" i Dada Bulat svjesno izvršili prevaru organizatora - navodi se u tekstu, pa se nastavlja:

- Osim što od samog početka nisu poštovali ugovor koji se tiče dijela marketinga koncerta, a što su morali da učine, oni su sabotirali svaki potez organizatora. Tako su uzeli novac za koji nisu izdali fakturu organizatoru, vjerovatno u namjeri da izvrše utaju poreza, a sve to kroz prevaru koju su vršili prema organizatoru koncerta. Dada Bulat iz Beograda, menadžerka Dina Merlina, u telefonskom razgovoru je priznala da je od prvog dana znala da koncerta neće biti, ali je i pored toga organizatore vodila u dalje troškove organizacije koncerta.

Organizator se ograđuje od bilo kakvog povraćaja novca za kupljene ulaznice, a sve iz razloga što su za povraćaj jedino odgovorni "Digi media" i tim Dina Merlina, protiv kojih organizator "Sonder Music" najavljuje veliki broj krivičnih prijava i tužbi jer mu je nanijeta velika materijalna i nematerijalna šteta - zaključuje se u saopštenju "Sonder Musica".

Oglasila se i druga strana

Iz Digi Media produkcije se oglasila spomenuta Dada Bulat, koja je u pisanom odgovoru Kuriru istakla da je iz medija saznala da je koncert u Kraljevu otkazan.

- Iz elektronskih medija sam saznala da je organizator koncerta "Sounder Music" donio odluku o njegovom otkazivanju.Odluka je donijeta i objavljena jednostrano, bez prethodnog obavještavanja ostalih učesnika u organizaciji koncerta ili konsultacija s njima. Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između "Sounder Musica" i "Digi medije" nikad nije raskinut niti je "Digi medija" učestvovala u donošenju odluke o otkazivanju koncerta. S obzirom na to da je "Sounder Music" kao organizator samostalno donio i objavio odluku o otkazivanju koncerta, snosi odgovornost za tu odluku i posljedice koje iz nje proizlaze. Iznos od 100.000 evra uplaćen je od strane organizatora na ime garancije za uspješno održavanje koncerta. Pitanje ove garancije, njena namjena, kao i dalje postupanje s navedenim iznosom posebno su regulisani zasebnim ugovorom. Obaveza organizatora je da, kao posljedicu odluke o otkazivanju koncerta, obezbijedi blagovremeni povraćaj novca svim kupcima ulaznica - poručila je Bulatova Kuriru

(Kurir, MONDO)