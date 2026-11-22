Iza Skarlet Džohanson su filmski hitovi koji su zaradili više od 15 milijardi dolara, dok u privatnom životu uživa u luksuzu i porodičnom životu.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Holivudska glumica Skarlet Johanson na današnji dan, 22. novembra, proslavlja 42. rođendan, a iza nje je karijera ispunjena velikim filmskim ostvarenjima, brojnim nagradama i rekordnim bioskopskim uspjesima.

Vidi opis Ona je najisplativija glumica Holivuda: Samo jedna uloga joj donijela milijarde, sad uživa u vili od 4 miliona dolara Bil Marej Skarlet Johanson u filmu Lost in translation Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: CNP/AdMedia / ADMedia / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: CNP/AdMedia / ADMedia / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: CNP/AdMedia / ADMedia / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Ryan Northrop/BFA.com/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/Screenshot/Celebrity Lifestyle Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/Printscreen/Marvel Entertainment Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/Printscreen/Marvel Entertainment Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/Printscreen/Marvel Entertainment Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Printscreen/Marvel Entertainment Br. slika: 13 13 / 13

Iako je publika širom svijeta pamti po ulozi Crne udovice u Marvelovim filmovima, glumica je tokom godina izgradila status jedne od najvećih zvijezda Holivuda.

Skarlet Johanson u ulozi crne udovice

Izvor: YouTube/Marvel Entertainment

Jedan od njenih velikih poslovnih uspjeha ostvaren je zahvaljujući filmu "Jurassic World: Rebirth", koji je premijernog vikenda zabilježio impresivnu zaradu. Ostvarenje je postalo jedan od najgledanijih filmova 2025. godine, a Skarlet je još jednom pokazala koliko njeno ime može da doprinese uspjehu velikih filmskih franšiza.

Prema podacima sajta The Numbers, ukupna zarada filmova u kojima je glumila premašila je 15 milijardi dolara.

Nakon uspjeha ovog ostvarenja, našla se na prvom mjestu liste najuspješnijih glumaca po bioskopskoj zaradi, ali je početkom 2026. godine tu poziciju preuzela Zoe Saldana, zahvaljujući nastavku franšize "Avatar".

Vila vrijedna 4 miliona

Pored profesionalnog uspjeha, Skarlet uživa i u luksuznom privatnom životu. Prije nekoliko godina mediji su izvijestili da je kupila raskošnu vilu vrijednu četiri miliona dolara u Roklandu, savezna država Njujork, udaljenu svega sat vremena od Menhetna.

Vila sadrži četiri spavaće sobe, četiri kupatila, prostrani dnevni boravak sa bibliotekom, prelijep cvjetni vrt i bazen, sve što je potrebno za komforan i miran život van gradske vreve.