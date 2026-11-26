Gordon Remzi nije krio uzbuđenje zbog prinove u porodici, a unaprIJed je smislio i poseban nadimak kojim će ga unuka oslovljavati.

Izvor: Instagram/gordongram

Poznati televizijski kuvar Gordon Remzi (60) postao je deda. Njegova kćerka Holi Remzi-Piti dobila je prvo dijete sa suprugom, proslavljenim plivačem Adamom Pitijem, a srećnu vijest objavila je sa pratiocima na Instagramu.

Holi je u četvrtak, 26. novembra, objavila da je na svijet donijela devojčicu, a otkrila je i njeno ime.

"Dafni Džun Remzi-Piti, dobro došla na svijet! Zauvijek ćeš biti naša prelijepa djevojčica i Džordžova mlađa sestra. Hvala svim ljekarima, medicinskim sestrama i babicama koji su se pobrinuli da budemo bezbjedni, zdravi i srećni. Bićemo vam zauvijek zahvalni", napisala je ponosna mama.

Gordon najavio dolazak unuke na ceremoniji u Holivudu

Zvijezda emisije "Next Level Baker" još prije nekoliko dana otkrila je da je njegova kćerka veoma blizu porođaja. Tokom ceremonije otkrivanja svoje zvijezde na Holivudskoj stazi slavnih, održane 18. novembra, Gordon je govorio o porodici koja će uskoro postati bogatija za još jednog člana.

"Porodica Remzi postaje sve veća", rekao je tada, uputivši posebnu poruku svojim najmilijima.

"Za nekoliko dana dobićemo prvo unuče."

Unuka će ga zvati Papa Dži

Nakon što je dobio zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih, Gordon je otkrio i kako će ga unuka oslovljavati.

"Mislim da ću se zvati Papa Dži. Papa Dži, sa zvijezdom u Holivudu!", rekao je zvijezda emisije "Kitchen Nightmares" za magazin People i druge medije.

Istog dana gostovao je i u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", gdje je govorio o uzbuđenju zbog dolaska unuke, ali i o tome kako istovremeno odgaja dva mlađa sina, Oskara i Džesija.

"Lijepo je što i dalje imamo male dječake, u isto vrijeme. Tako da, da, radujem se tome", rekao je Gordon voditelju Džimiju Kimelu.

Podsjetimo, Gordon i njegova supruga Tana, koji su se vjenčali 1996. godine, imaju šestoro djece.

Najstariju kćerku Megan dobili su 1998. godine, dok su godinu dana kasnije na svijet stigli blizanci Holi Ana Remzi i Džek Skot Remzi. Kćerka Matilda, poznatija kao Tili, rođena je 2001. godine.

Porodica je 2019. dobila sina Oskara Džejmsa, a 2023. godine i najmlađeg člana, Džesija Džejmsa.

(Mondo.rs)