Mihajlo Veruović Vojaž odlučio je da napravi izuzetak i podijeli prizore iz privatnog života, a pažnju je privukla i njegova nova izabranica, koja se do sada nije eksponirala u javnosti.

Izvor: Instagram

Reper Mihajlo Veruović Vojaž uživa u jednom od najljepših životnih perioda. Nakon što je sa vjerenicom dobio dijete, muzičar je odlučio da na društvenim mrežama podijeli njihove zajedničke trenutke i prvi put je predstavi javnosti.

Njih dvoje pozirali su na snijegu, uživali u vožnji gondolom i zimskom ambijentu, a osmijesi i nježnosti koje su razmjenjivali nisu promakli pratiocima. Fotografije su otkrile i jednu drugačiju, romantičnu stranu repera, koji privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Ipak, pažnju je privukla još jedna promjena. Vojaž je odlučio da promijeni imidž i skrati kosu, pa su mnogi primijetili da sada izgleda znatno drugačije.

Ko je Vojaževa vjerenica?

Djevojka sa kojom je reper dobio dijete i koju je sada predstavio kao svoju vjerenicu porijeklom je iz Novog Sada. Za razliku od partnerki mnogih poznatih ličnosti, ne voli da bude u centru pažnje, niti svoj život izlaže javnosti.

Izvor: Instagram

Prema saznanjima domaćih medija, riječ je o veoma prijatnoj i uvijek nasmijanoj djevojci, koja je, kako se može čuti, veoma zaljubljena u popularnog muzičara.

(Mondo.rs)