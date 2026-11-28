Jakov Jozinović otkrio je kako se nosi sa naglom popularnošću i kritikama, kao i kakav spektakl sprema u Beogradskoj areni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović ekskluzivno za MONDO govorio je o predstojećim koncertima u Beogradskoj areni, kao i o tome da li ga je velika slava promijenila, s obzirom na to da je enormnu popularnost stekao sa samo 20 godina.

Iako se nedavno u javnosti podigla velika prašina kada je osvanuo njegov stari snimak na kojem pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona, Jakov je otkrio da negativne komentare uopšte ne čita, te da mu beogradska publika i nastupi u srpskoj prijestonici izuzetno znače.

Pogledajte kako je izgledao na konferenciji:

Vidi opis Jakov Jozinović nakon skandala sa Tompsonom o koncertima u Beogradu: Otkrio kako reaguje na sve kritike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Nakon deset Sava centara čekaju nas dvije Beogradske arene. Koliko će se ovi koncerti razlikovati od prethodnih u Beogradu?

"Jako će se razlikovati, od pristupa koncertu i programa, preko načina na koji smo sve osmislili, pa do same produkcije. Samim tim što je bina u sredini, koncert pruža potpuno drugačiji doživljaj. Koristimo i onu stranu Arene koja se generalno ne koristi za koncerte. Mislim da će svi doživjeti posebnu energiju, poseban koncert i da će zaista uživati. Iskreno, toliko smo se potrudili da im ovo bude najbolji koncert koji su vidjeli u Areni."

Koliko ti znače koncerti u Beogradu i beogradska publika?

"Pa naravno da mi jako znače, jer su me u samom startu prepoznali, zavoljeli i dali mi podršku i ljubav. I dan-danas su jedna od najdivnijih publika."

Ovako je Jakov izgledao u Sava centru:

Vidi opis Jakov Jozinović nakon skandala sa Tompsonom o koncertima u Beogradu: Otkrio kako reaguje na sve kritike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Sa 20 godina si doživio nevjerovatnu slavu. Kako ostati normalan? Da li si se promijenio i koliko je tu zaslužno vaspitanje?

"Nisam se promijenio. Mislim da sam samo, kao što sam već spomenuo, puno brže odrastao. To sigurno dolazi iz kuće. A kako ostati normalan? Tako što ne pratiš i ne daješ pažnju svemu onome što te želi promijeniti i napraviti nenormalnim. "

Poslušajte celu njegovu izjavu:

Pogledajte 03:47 Jakov Jozinović za MONDO Izvor: MONDO/Ana Živančević Izvor: MONDO/Ana Živančević

Pored lijepih stvari, bilo je i negativnih komentara. Kako reaguješ kada ih pročitaš?

"Ne čitam. Doslovno ne čitam. Tu ne možemo čak ni puno pričati o tome, jer ja zaista ništa ne čitam, štaviše, forsiram to. Lijepo mi je kada dobijem pohvalu, ali nikakav negativan članak nikad nisam pročitao. Jedino me to drži normalnim. Toga će uvijek biti, nažalost, ali ja to ne pratim."

Bliži nam se Nova godina. Koje su tri želje ili cilja za sljedeću?

"Zdravlje, mir, sreća i ljubav. I ponovni susreti sa predivnom publikom širom regiona."

(Mondo)