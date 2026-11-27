Mani L. Perez se zahvalila pratiocima na podršci.

Izvor: Instagram/mannilperez

Glumica Mani L. Perez, koja u video-igri Grand Theft Auto 6 (GTA 6)tumači jednu od glavnih junakinja, Lusiju Kaminos, prvi put je javno govorila o svojoj ulozi.

U objavi na Instagramu zahvalila je fanovima na podršci nakon što je prošle nedjelje zvanično potvrđeno da će upravo ona tumačiti ovaj lik.

Izvor: YouTube screenshot

"Dala sam joj skoro deset godina"

"Život mi se u posljednjih nekoliko dana potpuno promijenio i samo želim da vam se zahvalim", napisala je Perez u četvrtak.

"Hvala svim novim pratiocima, hvala vam na divnim porukama i na tome što ste tako lijepo prihvatili igru i moj lik. Gotovo deset godina posvetila sam tome da Lucijuoživim. Bila je izuzetno važan dio mog života i neizmjerno sam zahvalna što sada postaje i mali dio vašeg", napisala je Mani Perez.

Izvor: Instagram/mannilperez

Identitet glumice koja tumači Lusiju Kaminos zvanično je otkriven tek prošle nedjelje, kada je objavljeno da je Perez nominovana za najbolju glumačku izvedbu na dodjeli nagrada The Game Awards 2026, koja će biti održana sljedećeg mjeseca.

Do tada ni kompanija Rockstar Games ni sama glumica nisu potvrdili da je dobila ovu ulogu.

Pored glume, Perez se bavi i dizanjem tegova, a ima iskustva i u mješovitim borilačkim vještinama (MMA).

Evo kako ona izgleda: