GTA 6 je za samo četiri dana privukao više od 39 miliona igrača na PlayStationu 5 i postao najveće izdanje video-igre u istoriji ove platforme.
Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oborio je rekorde već u prvim danima nakon izlaska. Prema podacima kompanije Sony, popularnu video-igru na konzoli PlayStation 5 za samo četiri dana igralo je više od 39 miliona ljudi, čime je postala najveće izdanje u istoriji ove platforme.
Podatke je na zvaničnom PlayStation blogu objavio Tim Turi iz kompanije Sony Interactive Entertainment, a odnose se na period od 19. do 22. novembra 2026. godine.
Za samo četiri dana igrači su u virtuelnom svijetu GTA 6 proveli ukupno 683 miliona sati, odnosno prosječno 17,4 sata po igraču.
Posebno je zanimljivo da se ovi podaci odnose isključivo na PlayStation 5, dok je igra dostupna i na konzolama Xbox Series X i Series S.
GTA 6 ispisao istoriju: Više od 39 miliona igrača za samo četiri dana na PlayStationu 5
Oboren rekord po broju istovremenih igrača
Sony navodi da je GTA 6 zabilježio najveći broj istovremenih igrača u istoriji PlayStationa, nadmašivši dosadašnje rekordere među igrama za više igrača, besplatnim naslovima i igrama za jednog igrača.
Kompanija, međutim, nije objavila tačan broj korisnika koji su istovremeno igrali GTA 6.
Izlazak igre odrazio se i na broj novih PlayStation 5 konzola povezanih na mrežu.
Sony je zabilježio najveći broj novih PS5 konzola povezanih na mrežu u jednom danu od njihovog predstavljanja, ne računajući praznične periode na kraju godine.
Koliko je interesovanje za novi nastavak popularnog serijala pokazuje i podatak da je GTA 6 bio prva pokrenuta igra na čak 70 odsto novih PS5 konzola od njegovog izlaska.
Najveće izdanje u tri decenije PlayStationa
U kompaniji Sony ističu da je riječ o najvećem izdanju video-igre u istoriji PlayStationa, koja obuhvata tri decenije i pet generacija konzola.
Saradnja kompanija Sony i Rockstar Games traje još od izlaska igre Grand Theft Auto III na konzoli PlayStation 2.
Povodom izlaska GTA 6, Sony je predstavio i dva ograničena izdanja DualSense kontrolera, čiji je dizajn inspirisan Vajs Sitijem (Vice City), gradom u kojem se odvija radnja igre.