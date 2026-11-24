GTA 6 je za samo četiri dana privukao više od 39 miliona igrača na PlayStationu 5 i postao najveće izdanje video-igre u istoriji ove platforme.

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Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oborio je rekorde već u prvim danima nakon izlaska. Prema podacima kompanije Sony, popularnu video-igru na konzoli PlayStation 5 za samo četiri dana igralo je više od 39 miliona ljudi, čime je postala najveće izdanje u istoriji ove platforme.

Podatke je na zvaničnom PlayStation blogu objavio Tim Turi iz kompanije Sony Interactive Entertainment, a odnose se na period od 19. do 22. novembra 2026. godine.

Za samo četiri dana igrači su u virtuelnom svijetu GTA 6 proveli ukupno 683 miliona sati, odnosno prosječno 17,4 sata po igraču.

Posebno je zanimljivo da se ovi podaci odnose isključivo na PlayStation 5, dok je igra dostupna i na konzolama Xbox Series X i Series S.

Vidi opis GTA 6 ispisao istoriju: Više od 39 miliona igrača za samo četiri dana na PlayStationu 5 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 14 / 14

Oboren rekord po broju istovremenih igrača

Sony navodi da je GTA 6 zabilježio najveći broj istovremenih igrača u istoriji PlayStationa, nadmašivši dosadašnje rekordere među igrama za više igrača, besplatnim naslovima i igrama za jednog igrača.

Kompanija, međutim, nije objavila tačan broj korisnika koji su istovremeno igrali GTA 6.

Izlazak igre odrazio se i na broj novih PlayStation 5 konzola povezanih na mrežu.

Sony je zabilježio najveći broj novih PS5 konzola povezanih na mrežu u jednom danu od njihovog predstavljanja, ne računajući praznične periode na kraju godine.

Koliko je interesovanje za novi nastavak popularnog serijala pokazuje i podatak da je GTA 6 bio prva pokrenuta igra na čak 70 odsto novih PS5 konzola od njegovog izlaska.

Najveće izdanje u tri decenije PlayStationa

U kompaniji Sony ističu da je riječ o najvećem izdanju video-igre u istoriji PlayStationa, koja obuhvata tri decenije i pet generacija konzola.

Saradnja kompanija Sony i Rockstar Games traje još od izlaska igre Grand Theft Auto III na konzoli PlayStation 2.

Povodom izlaska GTA 6, Sony je predstavio i dva ograničena izdanja DualSense kontrolera, čiji je dizajn inspirisan Vajs Sitijem (Vice City), gradom u kojem se odvija radnja igre.