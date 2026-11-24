Prevaranti koriste ogromnu popularnost igre GTA VI kako bi korisnike Windowsa naveli da instaliraju opasan malver za krađu podataka, upozorili su istraživači kompanije "Bitdefender", otkrivši lažni program koji obećava igranje ovog naslova na računaru.

Izvor: Girts Ragelis/Shutterstock

S obzirom na to da je GTA VI objavljen za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dok zvanična verzija za PC još nije dostupna, napadači su iskoristili nestrpljenje igrača i napravili sajt na kojem nude Windows program pod nazivom "GTA6Cloud".

Posjetiocima se lažno obećava da pomoću ovog alata mogu igrati GTA VI na računaru strimovanjem sa svoje konzole. Pored direktnog preuzimanja programa, sajt nudi i alternativni način instalacije koji podrazumijeva ručno pokretanje komande u Windowsu pritiskom na tastere "Win + R" i lijepljenjem ponuđenog koda. Riječ je o tehnici napada poznatoj kao "ClickFix", kojom hakeri navode žrtve da same pokrenu zlonamjerni kod putem alata PowerShell i instaliraju datoteku "GTA6Cloud.exe".

Kako bi prevara bila što uvjerljivija, instalacija na prvi pogled djeluje potpuno legitimno. Program otvara stranicu sa sadržajem o igri GTA VI i pušta trejler, ali dok korisnik gleda video, u pozadini se preuzimaju dodatne zlonamjerne komponente koje se skrivaju iza regularnih Windows alata i sistemskih procesa.

Na meti lozinke, Steam, Discord i kripto-novčanici

Konačni cilj napada je ubacivanje malvera napisanog u programskom jeziku Rust, koji je dizajniran za masovnu krađu osjetljivih informacija. On prikuplja sačuvane lozinke, kolačiće i tokene za prijavljivanje iz internet pregledača, što napadačima omogućava da pristupe nalozima bez unosa šifre, a na udaru su i podaci za Steam i Discord naloge, kao i kripto-novčanici.

Prema analizi "Bitdefendera", mogućnosti ovog malvera tu ne staju – on može da prati sadržaj privremene memorije (clipboard), pravi snimke ekrana i krade pristupne podatke i API ključeve za AI servise i alate za razvoj softvera, čime su posebno ugroženi oni koji računar koriste i za posao. Pored toga, malver posjeduje mehanizme koji mu omogućavaju da ostane aktivan i nakon ponovnog pokretanja računara.

Iako još nije poznato koliko je računara zaraženo, stručnjaci ističu da sama posjeta lažnom sajtu ne dovodi do infekcije, već korisnik mora sam da pokrene preuzeti fajl ili ponuđenu komandu. Iz kompanije "Bitdefender" savjetuju igračima da nikada ne izvršavaju komande sa nepoznatih stranica i da dostupnost igara provjeravaju isključivo na zvaničnim kanalima izdavača.