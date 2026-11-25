U igrici GTA 6 možete pomaziti psa, ali i udariti ga, što je naišlo na žestoke osude i reakcije na mrežama zbog promovisanja nasilja nad životinjama.

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Dugo očekivani GTA 6 tek je stigao, a već je postao jedna od najvećih gejming priča godine. Prve recenzije gotovo su jednoglasno pozitivne: kritičari hvale ogromni otvoreni svijet, nevjerovatan nivo detalja i odnos glavnih likova Džejsona i Lusije, a igra je na Metakritiku dostigla prosječnu ocjenu 99 od 100.

Međutim, dok igrači istražuju Leonidu i dijele neobične detalje iz igre, jedan snimak je izazvao sasvim drugačije reakcije. Nastao je tokom prenosa popularnog američkog strimera Lejsija, kojeg na Tviču prati više od 3,5 miliona ljudi. U viralnom isječku njegov lik nogom udara psa, nakon čega životinja hramlje i cvili, a ubrzo stiže i policija koja počinje da juri igrača.

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"Zašto bi neko namjerno povrijedio životinju?"

Snimak se brzo proširio TikTokom, mrežom Iks i Instagramom. Objave koje su ga prve dijelile tvrdile su da je strimer Lejsi psa udario slučajno, ali dio korisnika u to nije povjerovao. Rasprava se ubrzo sa ponašanja jednog igrača proširila na odluku Rokstara da takvu mogućnost uopšte ostavi u igri.

"Tako nešto ne bi smelo da bude u igri, užasno je", napisala je jedna osoba. "Zašto bi iko vidio životinju u igri i namjerno poželio da je povrijedi", pitala se druga. Pojavila se i bojazan da bi takve scene mogle da normalizuju nasilje prema životinjama među mlađim igračima.

Brazilska aktivistkinja za prava životinja Luiza Mel takođe se uključila u raspravu. "Kakav užas. Naravno da podstiče zlostavljanje. Zna li neko mogu li nešto da učinim? Ne znam ništa o tim igrama", napisala je ispod snimka.

Da li je pas granica u igri punoj nasilja?

Drugi su ovakve reakcije prozvali nedosljednima. Podsjetili su da se GTA već decenijama zasniva na kriminalu i da igračima dopušta krađu automobila, pucnjavu, pljačke i gaženje prolaznika.

"U GTA 6 možeš doslovno da razneseš prolaznike oružjem ili granatama, a ljudi se žale na ovo", glasi jedan komentar. "Gazite ljude, izazivate nesreće, pljačkate i ubijate, ali pas je granica?", dodao je drugi.

Igrači ne moraju da budu nasilni prema životinjama

GTA 6 im omogućava da pse i mačke pomaze, a sa psima mogu i da se igraju. Igra pritom reaguje na nasilje: nakon udarca psa u viralnom snimku pojavila se policija i počela da goni igrača.

GTA 6 je pritom igra namijenjena odrasloj publici, u kojoj nasilje nije izuzetak, nego jedan od temelja cijele franšize. Ipak, burne reakcije pokazuju da publika sve vrste virtuelnog nasilja ne doživljava jednako. Za mnoge je bespomoćna životinja očigledno emocionalna granica koju ni u igri ne žele da pređu, piše Index.hr.

(Mondo)