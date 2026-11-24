Škole se suočavaju s kritikama zbog korišćenja Guglovog pretraživača sa AI funkcijama, koje mogu ugroziti mentalno zdravlje učenika.

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Društvene mreže imaju velikog uticaja na tinejdžere, međutim, u Sjedinjenim Američkim Državama, sve češće su žalbe na sve popularniju vještačku inteligenciju.

Naime, AI koji polako uzima primat u svim sferama života, okupirao je i najmlađe, pa su roditelji jedne trinaestogodišnje djevojčice tužili Gugl.

Kako tvrde, njihova ćerka je koristila AI tehnologiju ove kompanije na školskom računaru za planiranje samoubistva i sopstvene sahrane.

Ova tužba smatra se prvim slučajem u kojem se Gugl tereti za nemar zbog funkcija pretraživanja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji, dostupnih na školskim Chromebook računarima, piše Euronews.

Djevojčica, u tužbi identifikovana kao Ema, nije mogla da pristupi Googleovoj aplikaciji Gemini niti ChatGPT-ju kompanije OpenAI, jer ih je njena škola blokirala, međutim, imala je pristup Gugl pretraživaču koji sadrži integrisane funkcije vještačke inteligencije.

Kako se navodi u tužbi, riječ je o djevojčici koja nije imala psihičkih problema, ali se njeno psihičko stanje sa korišćenjem pretraživača, ozbiljno pogoršalo.

Škola prva reagovala

Škola je obavijestila roditelje nakon što je softver za nadzor zabilježio dokument pod nazivom "Sahrana", a majka je kasnije zatekla ćerku kako piše oproštajno pismo, nakon čega je intervenisao i otac.

"Škole bi trebalo da isključe pretraživanje i da ga ne uključuju sve dok Gugl ne ukloni AI režim iz svog pretraživača ili ne obezbijedi da svaki učenik bude bezbjedan tokom interakcije sa vještačkom inteligencijom", istakao je porodični advokat u izjavi za AFP.

Sve stroži pravni nadzor

Iz Gugla su naveli da njihov AI režim sadrži zaštitne mehanizme protiv samopovređivanja, kao i sisteme koji sprečavaju pokušaje zaobilaženja tih pravila.

"Razmatramo navode iz tužbe i shvatamo ih veoma ozbiljno", izjavio je za AFP portparol Gugla Hose Kastaneda.

Ostale tužbe

Kompanija OpenAI takođe se suočava sa nekoliko tužbi zbog smrti iz nehata, među kojima je i tužba roditelja šesnaestogodišnjeg Adama Rejna, koji je izvršio samoubistvo nakon što je, prema navodima tužbe, dobio štetne savjete od ChatGPT-ja.

U januaru su se Google i Character.AI vansudski nagodili u nekoliko sporova koje su pokrenule porodice tinejdžera.

I dok se porodice bore za prava i odvikavanje djece od društvenih mreža, korišćenja apliakcija koje im mogu nanijeti štetu, u odvojenom pravnom postupku, Gugl, TikTok i Meta podnijeli su tužbe protiv savezne države Kalifornije. Cilj im je da blokiraju zakon kojim se zabranjuju funkcije društvenih mreža koje podstiču zavisnost kod korisnika mlađih od 16 godina.

Zakon je u septembru potpisao guverner Kalifornije Gavin Njusom, a njegovo stupanje na snagu predviđeno je za 1. januar 2027. godine.

(EUpravo zato/Index)