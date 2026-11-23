Google je najavio gašenje aplikacije Nest i dosadašnjeg Google Assistanta na pametnim kućnim uređajima tokom 2027. godine. Njihove funkcije preuzeće Google Home i AI asistent Gemini.

Izvor: MONDO

Google je potvrdio da će tokom 2027. godine ugasiti aplikaciju Nest i klasični Google Assistant na pametnim kućnim uređajima, dok će njihovu ulogu u potpunosti preuzeti Google Home i napredni AI asistent Gemini.

Internet gigant najavio je nekoliko promjena za 2027. godinu koje se odnose na Google Home uređaje, nastavljajući reorganizaciju svojih aplikacija i usluga za pametne kuće.

Aplikacija Nest prestaje sa radom 25. januara 2027.

Prije svega, aplikacija Nest za Android, iOS i veb verziju biće potpuno ugašena 25. januara 2027. godine.

Ako je iz nekog razloga još uvijek koristite za upravljanje pojedinim Nest uređajima, moraćete da pređete na aplikaciju Google Home.

Sam prelazak Google uglavnom obavlja u pozadini – prebaciće sve vaše uređaje, uključujući kamere i njihovu istoriju video-snimaka.

Ako imate pretplatu na Nest Aware, ona će biti prebačena na Google Home Premium.

Ipak, ostaje pitanje da li Google samo pokušava da objedini platforme za upravljanje ili želi da se u potpunosti oslobodi brenda Nest.

Ovo drugo bilo bi pomalo neobično započeti kroz softver, s obzirom na to da aktuelna linija kamera ove kompanije, kao i pametni kućni ekran, i dalje nose naziv Nest.

Google Assistant odlazi u penziju 2. avgusta 2027.

Druga promjena tiče se starog Google Assistanta, koji prestaje sa radom 2. avgusta 2027. godine.

Svi pametni zvučnici i pametni ekrani moraće umjesto njega da koriste Gemini.

Procedura za prelazak kod krajnjih korisnika još je jednostavnija: uđite u aplikaciju Google Home, kliknite na ikonicu profila, zatim na podešavanja doma (Home settings), gdje bi trebalo da se pojavi baner sa natpisom "Set up Gemini for Home" ili nečim sličnim.

Gemini je napredniji od starog Google Assistanta i može biti znatno korisniji za pronalaženje informacija.

Takođe, mnogo bolje razumije opušteniji, prirodan govor umjesto krutih i donekle unaprijed zadatih ključnih riječi koje je koristio Google Assistant.

Ne bi trebalo da izgubite nijednu funkcionalnost, ali vrijedi napomenuti da Gemini ponekad umije da bude previše pričljiv i da odluta u nepotrebna razmišljanja umjesto da jednostavno uradi ono što ste tražili.

Šta ako korisnici sami ne pređu na nove usluge?

U svakom slučaju, pretpostavlja se da će Google, ukoliko korisnici sami ne obave ove migracije, na kraju zahtijevati prelazak ili će ga jednostavno automatski sprovesti umjesto njih.

(B92/Mondo)