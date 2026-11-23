Upravni odbor kompanije Nvidia jednoglasno je izglasao povratak izvršnog direktora Džensena Huanga, koji je ovog mjeseca podnieo ostavku usljed vijesti o njegovim aferama.

Izvor: YouTube / NVIDIA

Američka tehnološka kompanija Nvidia saopštila je u ponedjeljak da je ponovo postavila Džensena Huanga na mjesto izvršnog direktora, a odluka stupa na snagu odmah.

Ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što je podnio ostavku pošto je priznao vanbračne afere, među kojima je navodno bila i kratka veza sa ženom koja je bila kineski obavještajni operativac, prenosi DW.

Upravni odbor je jednoglasno odlučio da je njegov povratak u "najboljem interesu kompanije", navela je Nvidia, dodajući da je zadovoljna time što je Huang pokazao svoju "iskrenost i sposobnost da vodi".

Odluka je saopštena na početku nove trgovačke nedjelje u Njujorku.

Vidi opis Preokret u najvrednijoj kompaniji na svijetu: Džensen Huang vraćen na čelo Nvidije, akcije odmah skočile Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube / NVIDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube / Nimrod Kamer Br. slika: 5 5 / 5

Cena akcija kompanije koju investitori smatraju najvrednijom na svijetu strmoglavo je pala usred skandala - vrijednost akcija Nvidije opala je sa skoro 220 dolara (oko 200 evra) po akciji krajem oktobra na oko 125 dolara po akciji krajem prošle nedjelje.

Vijest o njegovom povratku izazvala je snažnu reakciju na tržištu, pa su akcije Nvidije porasle 30 odsto, dok je fjučers na indeks S&P 500 ukazivao na rast od gotovo četiri odsto na početku trgovanja.

(Mondo)