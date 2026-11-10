"Envidia" izgubila 470 milijardi dolara zbog afere Džensena Huanga

Akcije "Envidije" pale su nakon izvještaja o vezi direktora Džensena Huanga sa Kineskinjom osumnjičenom za špijunažu i isporukama čipova Kini.

Izvor: YouTube / NVIDIA GeForce

Akcije američke kompanije "Envidia" nastavile su da padaju, a tržišna vrijednost tehnološkog giganta smanjena je za više od 470 milijardi dolara tokom dva berzanska dana. Pad je uslijedio nakon medijskih izvještaja o privatnoj vezi izvršnog direktora kompanije Džensena Huanga sa kineskom poslovnom ženom Alis Huang, za koju američke obavještajne službe sumnjaju da je radila za Peking.

Akcije "Envidije" pale su u utorak za više od šest odsto, nakon što su prethodnog dana izgubile 4,3 odsto vrijednosti. Time se kompanija našla pod dodatnim pritiskom investitora, koji sve više brinu o mogućim posljedicama afere po poslovanje, bezbjednost i upravljanje jednom od najvažnijih kompanija u industriji vještačke inteligencije.

Prema pisanju portala The Information, veza između Huanga i Alis Huang pomogla je u organizovanju isporuka "Envidijinih" čipova kineskim kompanijama u vrijednosti od najmanje 7,5 milijardi dolara. Portal se poziva na dva izvora upoznata sa slučajem.

Alis Huang je, zajedno sa suprugom i sestrom, navodno izgradila mrežu kompanija u Kini i Singapuru preko kojih su nabavljani čipovi američkog proizvođača. U središtu te mreže bila je kineska kompanija "Šangaj Sjenčuri Litong", osnovana 2023. godine, koja je dobila status preferiranog partnera "Envidije" za usluge računarstva u oblaku.

Prema istom izvještaju, preko te mreže u Kinu je dospjelo oko 240.000 čipova modela H100, H200 i A100. Među kompanijama koje su, prema navodima medija, bile povezane sa isporukama nalaze se i tehnološki giganti "Alibaba" i "Tencent".

Džensen Huang i Alis Huang nisu u srodstvu.

Istraga zbog moguće kineske špijunske operacije

Upravni odbor "Envidije" pokrenuo je nezavisnu internu istragu kako bi utvrdio da li je Džensen Huang bio meta strane obavještajne operacije i da li je slučaj imao posljedice po poslovanje kompanije.

Istragu vode Džun Kim, bivši vršilac dužnosti državnog tužioca SAD, i advokatska kancelarija "Vahtel, Lipton, Rozen i Kac".

Slučajem se bavi i Federalni istražni biro (FBI), koji provjerava da li je kineska poslovna žena bila dio obavještajne operacije usmjerene prema direktoru "Envidije".

Prema ranijim izvještajima "Njujork tajmsa", američke obavještajne službe vjeruju da je Alis Huang bila povezana sa kineskim Ministarstvom državne bezbjednosti i da je prikupljala informacije o Džensenu Huangu, kao i o američkoj industriji naprednih čipova.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je razgovarao sa direktorom "Envidije" i da mu je Huang rekao da nije znao da je Alis Huang navodno bila špijun. Tramp je dodao da vjeruje njegovom objašnjenju i da smatra da će se direktor kompanije naći u dobroj poziciji nakon istrage.

Huang priznao nevjerstvo, ali nije iznio detalje veze

Džensen Huang (63) obratio se zaposlenima u kompaniji i priznao da je bio nevjeran supruzi, ali nije iznio detalje odnosa o kojem su izvještavali mediji.

"Bio sam nevjeran svojoj supruzi. Moji postupci povrijedili su nju i našu djecu. Za ono što sam uradio nema opravdanja", naveo je Huang u poruci, izvinjavajući se porodici i zaposlenima.

On je poručio i da podržava istragu upravnog odbora i da će u potpunosti sarađivati.

Afera je dobila i pravnu dimenziju. Investitor "Envidije" podnio je tužbu protiv kompanije i Huanga, tvrdeći da su investitori bili dovedeni u zabludu u vezi sa njegovim odnosom sa Alis Huang i mogućim rizicima za poslovanje. U tužbi se traži odšteta, a navodi iz nje tek treba da budu razmotreni pred sudom.

Skandal otvorio pitanja o poslovanju sa Kinom

Slučaj dolazi u osjetljivom trenutku za "Envidiju", čiji su napredni procesori ključni za razvoj sistema vještačke inteligencije. Američka administracija već ograničava izvoz najnaprednijih čipova u Kinu zbog zabrinutosti da bi mogli biti korišteni u vojne i druge strateške svrhe.

Zbog toga bi eventualno zaobilaženje izvoznih ograničenja moglo imati ozbiljne posljedice po kompaniju, bez obzira na to da li je njen direktor znao za navodne aktivnosti Alis Huang.

Pad akcija pokazuje da investitori ne posmatraju slučaj samo kao privatni skandal, već i kao potencijalni rizik za korporativno upravljanje, poštovanje izvoznih pravila i reputaciju kompanije.

Ipak, istraga je u toku i zasad nije utvrđeno da je Džensen Huang znao za navodne obavještajne veze Alis Huang, niti da je lično učestvovao u nezakonitom prebacivanju čipova u Kinu.

(MONDO)