Apple navodno planira dva talasa lansiranja. Prvo stižu iPhone 18, 18e i novi MacBook modeli, a zatim iPhone Air 2 i osvježeni iPad tableti.

Izvor: Apple

Apple bi moga da predstavi iPhone 18 i jeftiniji iPhone 18e već u februaru ili martu 2027. godine, tvrdi Mark Gurman iz Bloomberga.

Ove jeseni Apple je predstavio samo skuplje modele - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i savitljivi iPhone Duo - dok je regularni model namjerno pomjeren za početak sljedeće godine.

Prema Gurmanu, Apple će nove uređaje lansirati u dva talasa. U prvom, tokom februara i marta, trebalo bi da stignu:

iPhone 18

iPhone 18e

novi iPad

MacBook Neo druge generacije

novi MacBook Air

Drugi talas dolazi "malo kasnije", što bi moglo da znači kraj marta ili april. Prema informacijama do kojih je došao Gurman, tada se očekuju iPhone Air 2, prvi iPad Air sa OLED ekranom i osveženi iPad Pro. Takođe se navodi da Apple malo kasni sa proizvodnjom ovih uređaja.

Kod novih iPhone telefona ne treba očekivati velike promjene. Po dosadašnjim informacijama, iPhone 18 i 18e dobijaju noviji A20 čip i 9 GB RAM-a, uz bolju autonomiju baterije. Najviše novina trebalo bi da donese iPhone Air 2, koji bi pored glavne kamere dobio i ultraširokougaonu.

Ovakav raspored lansiranje je dio nove Apple-ove strategije da uređaje ne predstavlja samo na jesen, već tokom cijele godine.