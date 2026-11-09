logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple sprema iznenađenje za novi iPhone: Taster koji je uveo prije samo 3 godine mogao bi da nestane

Apple sprema iznenađenje za novi iPhone: Taster koji je uveo prije samo 3 godine mogao bi da nestane

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
0

Apple navodno želi da spoji dvije funkcije u jedno dugme.

Apple sprema iznenađenje za novi iPhone Izvor: YouTube / TechDaily

Kada je Apple 2023. godine uklonio kultni prekidač za utišavanje zvuka i umjesto njega uveo Action taster, djelovalo je da je riječ o rješenju koje će godinama definisati izgled iPhone telefona.

Međutim, prema najnovijim glasinama iz Kine, ovaj taster bi uskoro mogao u potpunosti da nestane sa lijevog boka kućišta, a prva žrtva će navodno biti jubilarni iPhone povodom dvadesetogodišnjice brenda.

Poznati insajder Instant Digital sa Weibo platforme tvrdi da Apple planira da izbaci Action taster počevši od modela koji stižu u drugoj polovini sljedeće godine.

Umjesto posebnog tastera, sve njegove mogućnosti navodno će preuzeti postojeći taster za kontrolu kamere (Camera Control).

Prema tom planu, običan pritisak bi i dalje služio za trenutno otvaranje kamere, dok bi duži pritisak aktivirao prečice i funkcije koje su korisnici do sada dodjeljivali Action tasteru.

Ovaj potez bio bi, u najmanju ruku, čudan. Iako vrh kompanije Apple sigurno ima tačne podatke o tome koliko vlasnici iPhone-a zapravo koriste Action taster u svakodnevnom radu, prethodno smo viđali navode da statistika Camera Control tastera nije sjajna i da ovo rješenje nije opravdalo prostor koje zauzima unutar kućišta.

S druge strane, spajanje ovih mogućnosti u jedan višenamjenski taster za kameru moglo bi konačno da pojednostavi dizajn telefona bez gubitka funkcionalnosti.

Ostaje nam da vidimo šta će se pokazati kao istina...

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone Apple

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS