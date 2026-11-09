Apple sprema iznenađenje za novi iPhone: Taster koji je uveo prije samo 3 godine mogao bi da nestane

Apple navodno želi da spoji dvije funkcije u jedno dugme.

Izvor: YouTube / TechDaily

Kada je Apple 2023. godine uklonio kultni prekidač za utišavanje zvuka i umjesto njega uveo Action taster, djelovalo je da je riječ o rješenju koje će godinama definisati izgled iPhone telefona.

Međutim, prema najnovijim glasinama iz Kine, ovaj taster bi uskoro mogao u potpunosti da nestane sa lijevog boka kućišta, a prva žrtva će navodno biti jubilarni iPhone povodom dvadesetogodišnjice brenda.

Poznati insajder Instant Digital sa Weibo platforme tvrdi da Apple planira da izbaci Action taster počevši od modela koji stižu u drugoj polovini sljedeće godine.

Umjesto posebnog tastera, sve njegove mogućnosti navodno će preuzeti postojeći taster za kontrolu kamere (Camera Control).

Prema tom planu, običan pritisak bi i dalje služio za trenutno otvaranje kamere, dok bi duži pritisak aktivirao prečice i funkcije koje su korisnici do sada dodjeljivali Action tasteru.

Ovaj potez bio bi, u najmanju ruku, čudan. Iako vrh kompanije Apple sigurno ima tačne podatke o tome koliko vlasnici iPhone-a zapravo koriste Action taster u svakodnevnom radu, prethodno smo viđali navode da statistika Camera Control tastera nije sjajna i da ovo rješenje nije opravdalo prostor koje zauzima unutar kućišta.

S druge strane, spajanje ovih mogućnosti u jedan višenamjenski taster za kameru moglo bi konačno da pojednostavi dizajn telefona bez gubitka funkcionalnosti.

Ostaje nam da vidimo šta će se pokazati kao istina...

(Mondo)