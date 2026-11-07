Apple uvodi AI funkcije u Kini: Za saradnju izabrao tehnološkog giganta Alibabu

Apple je počeo da testira svoje alate vještačke inteligencije na kineskom tržištu, gotovo dvije godine nakon što su predstavljeni u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: Shutterstock

Dolazak ovih funkcija omogućen je uz saradnju sa kineskom kompanijom Alibaba i prilagođavanje strogim lokalnim propisima.

Kompanija Apple počela je da testira svoje alate vještačke inteligencije na kineskom tržištu, gotovo dvije godine nakon njihovog lansiranja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Testiranje Appleovog paketa AI funkcija na uređajima za sada je ograničeno na programere, a iz kompanije su naveli da će šira javnost dobiti pristup ovim funkcijama u decembru, prenio je Euronews.

Trenutno je dostupno 18 funkcija, među kojima su prevođenje telefonskih razgovora uživo, kao i alati za sažimanje i lekturu poruka.

Dolazak ovih mogućnosti u Kinu bio je usporen zbog strogih propisa te zemlje koji regulišu primjenu vještačke inteligencije.Kako bi uskladio poslovanje sa propisima Pekinga, Apple se oslonio na Alibabin model Qwen, s ciljem da svojim uređajima omogući naprednije AI funkcije.

Qwen je porodica otvorenih modela vještačke inteligencije i AI asistenata koje je razvio kineski tehnološki gigant Alibaba, poznat po poslovanju u oblasti elektronske trgovine i klaud usluga.Apple nije prvi zapadni brend koji je uspostavio saradnju sa Alibabom. Prije njega to su učinili i njemački proizvođači automobila BMW i Mercedes.

Prema kineskim propisima, pružaoci AI usluga moraju da se registruju kod državnog internet regulatora, koriste lokalne centre za čuvanje podataka i obrađuju podatke unutar Kine.

(Mondo)