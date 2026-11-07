Kineski robot brži od Juseina Bolta: Tjangong pretrči 100 metara za 8,64 sekunde

Kineski humanoidni robot "Tjangong" trči brže od legendarnog sprintera Juseina Bolta, pošto je dionicu od 100 metara pretrčao za 8,64 sekunde, predstavljajući novi domet u razvoju robotske tehnologije.

Izvor: Srna

Predstavnik Kine na kineskom Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju Lju Jing je navela da su roboti "Tjangong" dio postavke "Džinovska bašta", koja je privukla veliku pažnju na ovogodišnjoj Svjetskoj konferenciji o robotici, a posjetiocima su predstavljene različite mogućnosti primjene robotske tehnologije.

Ona je istakla da je robot "Tjangong" osvojio prvo mjesto u kategoriji velikih robota u trci na 100 metara, sa rezultatom od 8,64 sekunde, dok je robot "Tjangong Omni" pobijedio u kategoriji malih robota u trci na 400 metara, koju je završio za 45,66 sekundi.

"U ovoj postavci možemo vidjeti robote koji sviraju klavir, plešu, hodaju i beru voće, a posebnu pažnju privlače humanoidni roboti `Tjangong`, razvijeni u Inovacionom centru za humanoidnu robotiku, osnovanom zajedničkom inicijativom u Pekinškoj ekonomskoj i tehnološkoj razvojnoj zoni", rekla je Lju.

Posjetioci su mogli da vide i robota koji skače uvis i može da dostigne visinu od 3,4 metra.

"Prošle godine pobjednički robot u ovoj disciplini preskočio je 0,95 metara, dok je ovogodišnji rezultat veći od tri puta, što pokazuje koliko brzo napreduje ova tehnologija", navela je LJu, koja je i član osoblja izložbenog štanda Pekinške ekonomske i tehnološke razvojne zone.

Ona je pojasnila da se ovi roboti za sada koriste isključivo u naučnoistraživačke i komercijalne svrhe i da nisu namijenjeni prodaji fizičkim licima.

Deveti kineski međunarodni sajam uvoza počeo je u četvrtak, 5. novembra i traje do utorka, 10. novembra.

Sajam je okupio izlagače iz cijelog svijeta, a predstavljaju se najnovija dostignuća u oblasti tehnologije, industrije, medicine, automobilske industrije i potrošačkih proizvoda.

(Mondo)