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Kineski robot brži od Juseina Bolta: Tjangong pretrči 100 metara za 8,64 sekunde

Kineski robot brži od Juseina Bolta: Tjangong pretrči 100 metara za 8,64 sekunde

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Kineski humanoidni robot "Tjangong" trči brže od legendarnog sprintera Juseina Bolta, pošto je dionicu od 100 metara pretrčao za 8,64 sekunde, predstavljajući novi domet u razvoju robotske tehnologije.

Kineski robot brži od Juseina Bolta Izvor: Srna

Predstavnik Kine na kineskom Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju Lju Jing je navela da su roboti "Tjangong" dio postavke "Džinovska bašta", koja je privukla veliku pažnju na ovogodišnjoj Svjetskoj konferenciji o robotici, a posjetiocima su predstavljene različite mogućnosti primjene robotske tehnologije.

Ona je istakla da je robot "Tjangong" osvojio prvo mjesto u kategoriji velikih robota u trci na 100 metara, sa rezultatom od 8,64 sekunde, dok je robot "Tjangong Omni" pobijedio u kategoriji malih robota u trci na 400 metara, koju je završio za 45,66 sekundi.

"U ovoj postavci možemo vidjeti robote koji sviraju klavir, plešu, hodaju i beru voće, a posebnu pažnju privlače humanoidni roboti `Tjangong`, razvijeni u Inovacionom centru za humanoidnu robotiku, osnovanom zajedničkom inicijativom u Pekinškoj ekonomskoj i tehnološkoj razvojnoj zoni", rekla je Lju.

Posjetioci su mogli da vide i robota koji skače uvis i može da dostigne visinu od 3,4 metra.

"Prošle godine pobjednički robot u ovoj disciplini preskočio je 0,95 metara, dok je ovogodišnji rezultat veći od tri puta, što pokazuje koliko brzo napreduje ova tehnologija", navela je LJu, koja je i član osoblja izložbenog štanda Pekinške ekonomske i tehnološke razvojne zone.

Ona je pojasnila da se ovi roboti za sada koriste isključivo u naučnoistraživačke i komercijalne svrhe i da nisu namijenjeni prodaji fizičkim licima.

Deveti kineski međunarodni sajam uvoza počeo je u četvrtak, 5. novembra i traje do utorka, 10. novembra.

Sajam je okupio izlagače iz cijelog svijeta, a predstavljaju se najnovija dostignuća u oblasti tehnologije, industrije, medicine, automobilske industrije i potrošačkih proizvoda.

(Mondo)

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