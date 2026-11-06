Pametni satovi zaista mijenjaju navike? Novo istraživanje tvrdi da njihovi vlasnici vježbaju više

Manjak vremena sprečava mnoge Evropljane da treniraju, ali istraživanje na skoro 5.000 ljudi pokazuje da pametni satovi mogu da podstaknu kretanje
Odnos Evropljana prema fizičkoj aktivnosti prolazi kroz primjetnu promjenu. Želja za boljom formom postoji kod većine ljudi, ali manjak slobodnog vremena i neznanje o tome odakle uopšte krenuti i dalje prave ozbiljnu barijeru.
Godišnje istraživanje o zdravstvenim navikama koje je kompanija Huawei sprovela u saradnji sa agencijom Ipsos na uzorku od skoro 5.000 ispitanika u osam evropskih država, iznijelo je na vidjelo zanimljive obrasce.
Šetnja ostaje temelj evropske rekreacije. Čak 84% ispitanika redovno šeta radi kondicije, u prosjeku oko 170 minuta sedmično.Izvor: Huawei
Međutim, podaci otkrivaju i dublji problem – 55% ljudi smatra da mora više da trenira, dok 45% uopšte ne zna kolika je preporučena doza fizičke aktivnosti za njihove godine, pol i građu. Ljudi shvataju važnost kretanja, ali tu svijest ne pretvaraju u djelo.
Manjak vremena i iskrivljena slika o kilogramima
Kao glavni izgovor za izostanak treninga, 45% anketiranih navodi nedostatak vremena. Taj problem najviše pogađa generaciju između 35 i 44 godine, gdje više od polovine ispitanika previše obaveza vidi kao nepremostivu prepreku. Razlike postoje i među polovima, pa muškarci u prosjeku vježbaju 66 minuta sedmično duže od žena.Izvor: Huawei
Posebno upadljiv raskorak vidi se u procjeni sopstvene težine.
Čak 56% muškaraca u Evropi spada u kategoriju osoba sa viškom kilograma ili gojaznošću, ali samo 37% njih to zapravo priznaje i primjećuje kod sebe. Kod žena je situacija znatno realnija, jer se procenat onih sa prekomjernom težinom (38%) gotovo poklapa sa njihovom ličnom procjenom (36%).
Tehnologija na ruci mijenja navike
Izlaz iz ove pasivnosti mnogi pronalaze na sopstvenom zglobu.
Pametne satove danas nosi 46% odraslih Evropljana, a skoro polovina njih tvrdi da ih je upravo ovaj gedžet pokrenuo na akciju. Podaci pokazuju jasan pomak – vlasnici pametnih satova provode čak 44% više vremena u trčanju u poređenju sa ostatkom populacije, a preko tri četvrtine korisnika veoma je zadovoljno svojom odlukom da nabavi takav uređaj.
Nekadašnji prosti brojači koraka prerasli su u prave lične trenere koji daju uvid u realno stanje organizma.
Kompanija Huawei na ovom polju koristi sopstvenu tehnologiju senzora i algoritama pod nazivom TruSense, dok novi uređaji donose bateriju koja traje do tri sedmice i nudi preko 100 sportskih režima.