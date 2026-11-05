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Nema nazad za Starlink na telefonima: Mask našao partnera, gradi sopstvenu 5G mrežu

Nema nazad za Starlink na telefonima: Mask našao partnera, gradi sopstvenu 5G mrežu

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Nakon što su veliki američki operatori odbili saradnju, SpaceX je izabrao Qualcomm za izgradnju sopstvene zemaljske 5G mreže za Starlink Mobile.

SpaceX i Qualcomm prave Starlink mobilnu 5G mrežu: Rat operaterima Izvor: DenPhotos / Shutterstock.com

SpaceX počinje izgradnju sopstvene Starlink mobilne mreže na tlu Amerike, a glavni partner u tom poslu biće mu Qualcomm.

Kompanija Qualcomm zvanično je objavila da je SpaceX izabrao njenu Dragonwing Cellular Infrastructure platformu za izgradnju zemaljske 5G mreže koja će pokretati Starlink Mobile uslugu.

Iako Starlink već posjeduje najveću satelitsku mrežu na svijetu, izgradnja sopstvenih baznih stanica na tlu omogućiće mu direktan obračun sa američkim gigantima kao što su AT&T, T-Mobile i Verizon.

SpaceX je nedavno osigurao i licence za radio-spektar u opsegu od 800 MHz. Dok globalni opseg od 2 GHz obezbjeđuje visok protok podataka, ovaj novi niži spektar ima ključnu ulogu – omogućava signalu da bez problema prolazi kroz prepreke i debele zidove, što garantuje stabilnu vezu korisnicima unutar zgrada.

Novo partnerstvo donosi i dugoročne planove

Pored pokretanja naprednih 5G usluga, saradnja postavlja temelje za buduću 6G mrežu zasnovanu na vještačkoj inteligenciji. Prema navodima iz kompanije Qualcomm, tehnologija će biti ugrađena u desetine hiljada mobilnih tornjeva širom Amerike, a postavljanje opreme kreće već sljedeće godine uz višegodišnji plan postepenog širenja.

Ovakav potez zapravo predstavlja direktan odgovor na odbijanje telekomunikacionih divova da ustupe svoju infrastrukturu.

SpaceX je prvobitno pokušao da zakupi kapacitete postojećih mreža kroz klasične virtuelne ugovore (MVNO), ali su AT&T, T-Mobile i Verizon to odbili, svjesni da bi tako hranili sopstvenu konkurenciju. Zbog toga se kompanija okrenula pregovorima sa partnerima poput firme EchoStar i odlučila da samostalno izgradi kompletnu infrastrukturu na tlu.

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