Ovaj Android telefon vraća dvije zaboravljene funkcije: Neko se konačno sjetio šta nam nedostaje

Enough Phone je kompaktan Android uređaj sa zamjenjivom baterijom, modernim 5G hardverom i posebnim softverom za manje vremena pred ekranom

Izvor: Enough Phone

Pametni telefoni su danas postali toliko glomazni da je pronalazak uređaja koji se može udobno koristiti jednom rukom postao gotovo nemoguća misija.

Za sve one koji čeznu za vremenom kada su telefoni bili manji, lakši za nošenje i kada je baterija mogla da se zamijeni za nekoliko sekundi, novi Android projekat donosi pravo osvježenje.

U pitanju je uređaj koji nosi ime Enough Phone i ne pokušava da ponudi svaku moguću funkciju, već se fokusira na osnove i donosi dvije karakteristike koje smo gotovo svi zaboravili – kompaktan ekran i zamjenjivu bateriju.

Izvor: Enough Phone

Telefon posjeduje LCD ekran dijagonale 5,3 inča, što je znatno manje od standarda na modernom tržištu, dok rezolucija iznosi skromnih 1.520 x 720 piksela.

Ipak, kompaktno kućište ne znači da je hardver potpuno zapostavljen. Uređaj pokreće MediaTek Dimensity 7500 čip uz 8 GB RAM i 128 GB interne memorije. Na poleđini se nalazi Sony IMX766 kamera od 50 MP koja je potpuno ravna sa tijelom telefona, dok prednja kamera ima 32 megapiksela. Spisak opcija zaokružuju 5G, NFC, podrška za eSIM i čitač otiska prsta u POWER tasteru.

Pored povratka zamjenjive baterije od 3.500 mAh koju korisnik može brzo da izvadi, Enough Phone nudi još jedan zanimljiv trik na polju softvera.

Izvor: Enough Phone

Korisnici mogu da biraju između čistog Android 17 sistema i posebnog OdysseyOS interfejsa. Dok standardni Android pruža uobičajeno pametno iskustvo i sve aplikacije, OdysseyOS pretvara uređaj u pojednostavljen, gotovo "glupi" telefon namijenjen onima koji žele da provode manje vremena gledajući u ekran. Proizvođač uz to obećava softverska ažuriranja sve do 2032. godine.

Projekat je trenutno u fazi prikupljanja sredstava na platformi Kickstarter, gdje najbrži kupci mogu da rezervišu svoj primjerak za 399 dolara, dok se maloprodajna cijena procjenjuje na oko 599 dolara.

Iako uređaj još uvijek prolazi kroz fazu optimizacije baterije i testova izdržljivosti, sama pojava ovakvog koncepta dokazuje da i dalje postoji publika koja ne želi džinovske ekrane ni prenatrpan hardver.