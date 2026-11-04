Stiže telefon koji se puni samo jednom nedjeljno: Honor sprema bateriju kakvu još nismo vidjeli

Prema informacijama poznatog insajdera, Honor je započeo probnu proizvodnju baterije čiji kapacitet će iznositi između 14.000 i 15.000 mAh, a koja će se sljedeće godine naći u novom modelu telefona.

Izvor: YouTube / Eufracio López 502

Honor razvija telefon sa baterijom koja će navodno moći da izdrži čak sedmicu dana bez punjenja. Prema najnovijim informacijama, razvoj je značajno napredovao, a baterija je već ušla u fazu probne proizvodnje.

Prve glasine o ovom telefonu pojavile su se još u junu, kada je poznati insajder Digital Chat Station otkrio da Honor radi na bateriji od 14.000 mAh. Sada isti izvor tvrdi da će njen finalni kapacitet iznositi između 14.000 i 15.000 mAh, a da je proizvodnja prvih primjeraka već počela.

Objava insajdera Digital Chat Station u kojoj tvrdi da će kapacitet baterije novog Honor telefona iznositi do 15.000 mAh.

Izvor: Weibo

Uprkos ogromnom kapacitetu, telefon navodno neće biti pretjerano debeo ni težak. To bi trebalo da omogući silicijum-ugljenična baterijska ćelija visoke gustine, koja može da skladišti više energije bez proporcionalnog povećanja dimenzija.

Nažalost, još uvijek nije poznato koji će tačno Honor telefon dobiti ovu bateriju. Kao mogući kandidati pominju se Honor Power3 i Honor Win RT3, dok se predstavljanje očekuje tokom 2027. godine.