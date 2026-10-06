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iPhone 18 Pro ima neobičan problem: Kućište počelo da mijenja boju, korisnici se žale na mrežama

iPhone 18 Pro ima neobičan problem: Kućište počelo da mijenja boju, korisnici se žale na mrežama

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Fotografije nezadovoljnih korisnika na Reddit-u pokazuju da bordo i crne varijante ubrzano gube originalnu nijansu.

iPhone 18 Pro ima nov problem: Korisnici se žale da boja kucista blijedi Izvor: YouTube / TechDaily

Svega nekoliko nedjelja nakon početka prodaje, vlasnici novih iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modela počeli su da se žale na neobičan problem sa promenom boje aluminijumskog kućišta.

Brojni korisnici su na Redditu objavili fotografije na kojima se vidi kako bordo i crne verzije novog iPhone-a postepeno gube originalnu nijansu. Kako se tvrdi, problem najčešće počinje u zoni oko samog modula kamere, nakon čega se promjena boje postepeno širi na cijelu poleđinu uređaja.


Is this discoloration around the camera lens rings normal on my new 18pm
by
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iphone18pro

Iako zvaničan uzrok još nije potvrđen, sumnja se na UV zračenje i izloženost sunčevoj svjetlosti, s obzirom na to da promjena boje najčešće nastaje nakon što uređaj provede neko vreme na otvorenom.

Slična situacija dogodila se i sa prošlogodišnjom iPhone 17 Pro serijom, kada su se korisnici masovno žalili da boja blijedi na narandžastim i tamnoplavim varijantama.

Iz Kupertina se još uvijek nisu oglasili o ovom problemu. Kako je Apple tokom prethodne generacije priznao reklamacije i omogućio besplatnu zamjenu uređaja, očekuje se da će isti protokoli važiti i za pogođene uređaje nove serije.

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