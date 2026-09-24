Da li se iPhone 18 Pro savija? Evo kako se pokazao na poznatom testu izdržljivosti

Poznati jutjuber Zek Nelson sa kanala JerryRigEverything stavio je novi iPhone 18 Pro na svoj čuveni, rigorozni test izdržljivosti.

Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Može li novi iPhone 18 Pro da se savije pod pritiskom? Zek Nelson sa YouTube kanala JerryRigEverything stavio je novi Apple telefon na svoj čuveni test i detaljno testirao njegovu izdržljivost.

Prije nego što je došao do testa na kojem se Apple prije više od decenije obrukao, Nelson je provjerio i otpornost ekrana na ogrebotine. Novo zaštitno staklo pokazalo se bolje od većine rješenja na uređajima konkurencije, sa sitnim ogrebotinama tek na 7. nivou Mohsove skale tvrdoće i dubljim tragovima na 8. nivou.

Kod većine drugih telefona koje JerryRigEverything testira, ogrebotine se pojavljuju već na nivou 6, dok dublji tragovi nastaju na nivou 7.

Ram i dio kućišta oko kamera izrađeni su od aluminijuma, dok je donji dio poleđine prekriven staklom. Ekran je izdržao i oko 25 sekundi direktnog izlaganja otvorenom plamenu bez trajnog oštećenja piksela.

Najvažniji dio testa uslijedio je na kraju. Nelson je pokušao da savije iPhone 18 Pro pritiskom sa obje strane, ali kućište nije popustilo.

Telefon se nije savio ni kada je sila primjenjena u suprotnom smjeru. iPhone 18 Pro je tako prošao jedan od najvažnijih testova izdržljivosti bez vidljivih problema.

(Mondo)