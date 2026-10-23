logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samsung sprema novi luksuzni telefon: Zlato i najmoćniji hardver u jednom uređaju

Samsung sprema novi luksuzni telefon: Zlato i najmoćniji hardver u jednom uređaju

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Novi W27 trebalo bi da donese hardver Galaxy Z Fold8 Ultra telefona, ali u tamnoplavom kućištu i sa zlatnim detaljima. Biće dostupan samo u Kini.

Samsung predstavio novi luksuzni preklopni telefon W27 Izvor: X / @UniverseIce

Samsung će 29. oktobra predstaviti W27, novu luksuznu verziju svog preklopnog telefona, namijenjenu isključivo kineskom tržištu. Fotografija koja je procurila u javnost otkriva njegov izgled, a prema dosadašnjim informacijama, ispod kućišta krije se isti hardver kao kod Galaxy Z Fold8 Ultra modela.

Za razliku od standardnog modela, W27 dolazi u tamnoplavoj boji, sa zlatnim detaljima na okviru i oko kamera. Na poleđini se nalazi i prepoznatljiv zlatni amblem W serije, dok su tri kamere raspoređene identično kao na Galaxy Z Fold8 Ultra.

Očekuje se da će telefon imati Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, unutrašnji ekran od 8 inča i spoljašnji od 6,5 inča, uz brinu osvežavanja do 120 Hz. Tu su i glavna kamera od 200 MP i baterija kapaciteta 5.000 mAh. Prema nezvaničnim informacijama, W27 bi trebalo da dolazi sa najmanje 16 GB RAM-a.

Samsung već godinama prodaje W seriju u Kini, u saradnji sa operaterom China Telecom. Ovi modeli uglavnom nude luksuznije kućište, više memorije i bogatije pakovanje od standardnih Galaxy Z Fold telefona.

Prošlogodišnji W26, zasnovan na Galaxy Z Fold7 modelu, imao je i mogućnost satelitskih poziva i poruka preko kineskog sistema Tiantong. Prodavao se u crvenoj i crnoj boji sa zlatnim detaljima, a cijena je počinjala od oko 2.130 evra.

Cijena novog W27 još nije poznata, ali će više detalja biti otkriveno na predstavljanju 29. oktobra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samsung telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS