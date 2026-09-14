Samsung odlučio da ne štedi na najvažnijoj stvari: Galaxy S27 Ultra donosi veliko iznenađenje

Galaxy S27 Ultra dobiće najnoviji M16 OLED materijal koji donosi bolje boje, jače osvjetljenje, efikasniji rad i duži vijek ekrana.

Izvor: OnLeaks / AndroidHeadline

Iako kruže glasine da Samsung planira mjere štednje na predstojećem Galaxy S27 Ultra modelu, to izgleda neće spriječiti kompaniju da uređaj opremi svojim apsolutno najboljim ekranom.

Prema izvještaju južnokorejskog medija ETNews, i Galaxy S27 Ultra i novi Galaxy S27 Pro dobiće najnoviji M16 OLED materijal ekrana.

U pitanju je najnapredniji panel kompanije Samsung Display koji donosi znatno bolji prikaz boja, veće osvjetljenje, bolju energetsku efikasnost i duži vijek trajanja.

Zanimljivo je da Samsung neće biti prvi koji koristi ovu tehnologiju.

Isti M16 panel već pokreće Google Pixel 11, novu iPhone 18 Pro seriju i savitljivi iPhone Duo, a uskoro stiže i na kineski iQOO 16.

Ipak, kombinacija ovog materijala sa postojećim Samsung inovacijama napraviće ozbiljnu razliku na tržištu.

Podsjećanja radi, aktuelni Galaxy S26 Ultra jedini na tržištu nudi Privacy Display tehnologiju za zaštitu privatnosti ekrana od znatiželjnih pogleda, kao i napredni COE displej bez klasičnog polarizatora.

Kada se sve te tehnologije spoje sa novim M16 materijalom, ekran na S27 Ultra modelu biće bukvalno bez konkurencije.

Analitičari ističu da je ovaj potez veliko iznenađenje.

Samsung rijetko žuri da ugradi svoje najnovije panele u sopstvene telefone. Kompanija uglavnom reciklira godinu dana starije OLED materijale kako bi smanjila troškove proizvodnje.

Zato se i očekivalo da će S27 Ultra preuzeti M14 ekran sa prošlogodišnjeg modela, dok će osnovni S27 i S27 Plus konačno preći sa M13 na M14 panel, ali je južnokorejski gigant očigledno odlučio da zadrži apsolutnu dominaciju u klasi.