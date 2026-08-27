Samsung predstavio Galaxy S26 FE: 3 nm Exynos čip, napredni AI i 7 godina ažuriranja

Novi uređaj prvi u S26 seriji donosi Android 17 i One UI 9.

Izvor: Samsung

Kompanija Samsung zvanično je predstavila novi Galaxy S26 FE, telefon koji u fokus stavlja napredne AI funkcije i njihovu praktičnu primjenu u svakodnevnom radu.

Najveće hardversko unapređenje u odnosu na prošlogodišnji model predstavlja procesor — uređaj pokreće moćni Exynos 2500, izrađen u 3nm procesu, koji donosi 33% snažniju grafiku i čak 40% brži NPU za obradu zadataka vještačke inteligencije.

Galaxy S26 FE ujedno je i prvi model iz S26 serije koji dolazi sa preinstaliranim Androidom 17 i One UI 9 operativnim sistemom. Pored toga, telefon preuzima i napredne opcije kamera koje su debitovale na skupljim flegšip uređajima:

My FanCam : Automatski prati i drži izabranu osobu u centru kadra tokom snimanja i naknadne obrade u galeriji.

: Automatski prati i drži izabranu osobu u centru kadra tokom snimanja i naknadne obrade u galeriji. Horizon Lock : Zadržava savršeno ravan horizont čak i ako se telefon obrne za punih 360 stepeni tokom snimanja videa.

: Zadržava savršeno ravan horizont čak i ako se telefon obrne za punih 360 stepeni tokom snimanja videa. Photo Assist : AI alati za izmjenu pozadine, pretvaranje dnevnih fotografija u noćne i uklanjanje objekata na osnovu tekstualnih komandi.

: AI alati za izmjenu pozadine, pretvaranje dnevnih fotografija u noćne i uklanjanje objekata na osnovu tekstualnih komandi. Now Brief: Omogućava viši nivo personalizacije i kreiranje prilagođenih pametnih kartica/vidžeta pomoću jednostavnog unosa ili govora.

Ostatak specifikacija umnogome podsjeća na prethodnika. Telefon krasi OLED ekran dijagonale 6,7 inča sa osvježavanjem od 120 Hz i maksimalnim osvjetljenjem od 1.900 nita. Za napajanje je zadužena baterija kapaciteta 4.900 mAh sa podrškom za brzo punjenje od 45W i bežično punjenje od 15W.

Sistem kamera obuhvata glavni senzor od 50 MP, telefoto objektiv od 8 MP sa 3x optičkim zumom i ultraširokougaonu kameru od 12 MP, dok se na prednjoj strani nalazi selfi senzor od 12 MP.

Kao i ostatak S serije, Galaxy S26 FE dobija punu podršku za 7 godina ažuriranja operativnog sistema i bezbjednosnih zakrpa. Samsung po prvi put uz ovaj model poklanja i besplatan probni period od 6 mjeseci za paket Google AI Pro, koji uključuje 5 TB prostora u oblaku.

Galaxy S26 FE stiže u prodaju od 4. septembra u plavoj (Blueberry), zelenoj (Pistachio) i sivoj (Graphite) boji. Početna cijena za osnovni model sa 128 GB memorije iznosi 799 evra, a u ponudi će se naći i verzija sa 256 GB (dok će pojedini regioni dobiti i varijantu od 512 GB).