Samsung "ajfonizuje" nove modele: Da li će ovako izgledati telefoni S27 serije?

Prvi procureli renderi nadolazećeg flegšip modela Samsung Galaxy S27 Ultra najavljuju najveću promenu dizajna u poslednjih nekoliko godina.

Izvor: X / UniverseIce

Objavljeni renderi novog flegšip modela Samsung Galaxy S27 Ultra otkrili su drastičan zaokret u dizajnu koji će nesumnjivo pokrenuti raspravu o kopiranju najvećeg rivala.

Poznati tipster Soni Dikson podijelio je na mreži X prve rendere uređaja, koji prikazuju potpuno nov dizajn ostrva sa kamerama.

Umjesto dosadašnjih odvojenih sočiva na poleđini, novi model donosi široki uzdignuti modul za kamere koji se proteže duž gornjeg dijela telefona, po ugledu na dizajn koji koristi iPhone 17 Pro.

Here’s another look at the Samsung Galaxy S27 Ultra. Samsung is planning to offer the S27 Ultra in two different sizes.pic.twitter.com/3r84Vd82po — Sonny Dickson (@SonnyDickson)August 23, 2026

Pored novog izgleda kamera, renderi otkrivaju i ugrađeni magnetni prsten na poleđini kućišta, što ukazuje na to da će Samsung konačno integrisati punu podršku za Qi2 bežično punjenje bez potrebe za specijalnim maskama, ali i mogućnost kačenja dodatne opreme pomoću magneta, što je sa trenutnim modelima otežano zbog nepovoljne pozicije kamera.

Iako Apple nije bio prvi brend koji je primijenio široko ostrvo za kamere na poleđini, trenutak u kom Samsung usvaja ovaj vizuelni identitet privukao je veliku pažnju industrije.

Dikson takođe tvrdi da će Galaxy S27 Ultra po prvi put biti dostupan u dvije različite veličine.

Ovo se poklapa sa ranijim glasinama o razvoju manjeg "Pro" modela, koji bi trebalo da ponudi vrhunske Ultra specifikacije u kompaktnijem kućištu, a zvanična premijera nove S27 serije očekuje se početkom sljedeće godine.