OpenAI stvorio AI čudovište: GPT-6 Cyber sam pronašao 1.000 ranjivosti u Linuxu

Novi AI model već je pokazao značajnu primjenu u stvarnom svijetu otkrivanjem velikog broja ranjivosti u Linux kernelu.

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Još u avgustu, OpenAI je predstavio GPT-5.6 Cyber zajedno sa svojim Daybreak Red i Blue nivoima pristupa za istraživače bezbjednosti. Od tada, OpenAI je izbacio svoj vodeći model GPT-6 Astra, kao i pristupačnije modele GPT-6 Sol i Luna.

Sada je OpenAI otkrio da je njihov interni model pronašao skoro 1.000 bezbjednosnih ranjivosti u Linux kernelu. OpenAI je objavio taj interni model javno pod nazivom GPT-6 Cyber. Kao što se i očekivalo, GPT-6 Cyber je najsposobniji OpenAI model za sajber-bezbjednost i uspio je da otkrije prethodno nepoznate ranjivosti visoke kritičnosti u Firefoxu i Linux kernelu.

Kao i drugi sajber modeli, novi GPT-6 Cyber posebno je obučen da otkriva ranjivosti, razvija funkcionalne eksploite i pomaže programerima pri kreiranju zakrpa. OpenAI je istakao da ovaj novi model nadmašuje GPT-6 Astra na većini zadataka iz oblasti sajber-bezbjednosti.

Na benchmark testu ExploitGym, GPT-6 Cyber ostvario je rezultat od 48,5 odsto, u poređenju sa 32,1 odsto, koliko je imao GPT-5.6 Cyber, što predstavlja relativno poboljšanje od 51 odsto. Na novom RemoteExploitBench benchmarku, GPT-6 Cyber uspješno je završio 95 odsto zadataka razvoja eksploita.

U Firefoxu, model je otkrio 81 novu ranjivost visoke kritičnosti i identifikovao 30 ranije poznatih problema koji su bili ozbiljniji nego što je prvobitno prijavljeno. Važno je napomenuti da je Mozilla već objavila ispravke za mnoge od ovih ranjivosti.

OpenAI je klasifikovao GPT-6 Cyber kao model sa sposobnostima označenim kao „Critical“ u oblasti sajber-bezbjednosti, prema svom okviru Preparedness Framework.

GPT-6 Cyber u početku je dostupan putem API-ja i Codexa odabranim i odobrenim Daybreak Red korisnicima, dok je širi pristup planiran za kasnije. Međutim, GPT-5.6 Cyber sada je dostupan svim Daybreak Red korisnicima. OpenAI takođe proširuje Daybreak Blue pristup za GPT-6 Astra na dodatne organizacije i pojedinačne istraživače bezbjednosti.

Očekuje se da će krajem ove sedmice OpenAI lansirati modele GPT-6.2 Astra i GPT-6.2 Sol sa značajnim poboljšanjima u odnosu na njihove prethodnike. Pored Azurea i AWS-a, OpenAI napredni (Frontier) modeli po prvi put će od prvog dana biti dostupni i putem Google Clouda.

(Mondo)