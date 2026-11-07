Bluetooth nove generacije je 4 puta brži: Zaboravite na spora ažuriranja i lošiji zvuk

Uvođenje Bluetooth HDT standarda donijeće koristi velikom broju bežičnih uređaja i načinu na koji oni komuniciraju.

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Organizacija Bluetooth Special Interest Group (SIG) zvanično je usvojila Bluetooth High Data Throughput (HDT) – protok visoke brzine prenosa podataka – prvenstveno kao opcionu funkciju u okviru Bluetooth Core 7.0 specifikacije. Očekuje se da će se prvi uređaji koji koriste HDT pojaviti početkom 2027. godine, prije nego što počne njegova šira primjena.

Ova nova funkcija povećava maksimalnu podržanu brzinu protoka sa 2 Mbps na do 7,5 Mbps na Bluetooth LE uređajima, što je skoro četiri puta brže. Pošto nova Bluetooth veza može da prenese znatno više podataka u istom vremenskom periodu, ovaj razvoj omogućava kvalitetniji bežični zvuk, kao i nove oblike prostornog i višekanalnog audio-iskustva.

Povećana propusna moć bi takođe trebalo da unaprijedi opštu efikasnost i pouzdanost veze, a uz veći protok (propusni opseg), ova tehnologija će se znatno bolje uklopiti sa zahtjevnim AI aplikacijama i uređajima za prostorno računarstvo. Čak i manje atraktivne operacije – poput ažuriranja softvera na pametnom satu ili sinhronizacije fitnes podataka između uređaja – biće znatno brže i manje će ometati rad. Pritom treba imati na umu da sve ovo funkcioniše na Bluetooth LE uređajima, koji su po svojoj prirodi već energetski štedljivi u poređenju sa uređajima koji održavaju stalnu aktivnu vezu.

Sada čekamo zvanične najave prve serije uređaja koji će podržavati Bluetooth HDT, a koje bi mogle stići na CES sajmu u januaru, ako ne i ranije, piše B92.

(Mondo)