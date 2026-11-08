Nova WhatsApp opcija automatski nudi fotografije: Ubrzano slanje sadržaja direktno iz galerije

Popularna aplikacija WhatsApp donosi praktičnu novinu koja ubrzava slanje sadržaja direktno iz galerije, ali evo kako da je isključite ako vam smeta.

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WhatsApp već sugeriše stikere iznad tastature na Androidu na osnovu emodžija koje kucate, a sada taj sistem sugerisanja podiže na viši nivo. Prijedlozi multimedijalnih sadržaja stižu do pojedinih korisnika na Androidu i iOS-u uz najnovije verzije aplikacije. Kada otvorite razgovor, WhatsApp sada može ponuditi slanje sadržaja koji ste najskorije dodali u svoju galeriju.

Postoje dva načina na koje se ovo može prikazati, s tim što ćete vi vidjeti samo jedan. U prvom slučaju, obavještenje (toast poruka) iskače iznad trake za ćaskanje čim otvorite razgovor. Ono prikazuje sličicu vaše najnovije fotografije ili video-snimka i pita vas da li želite da je pošaljete. U drugom slučaju, ikona kamere u traci za ćaskanje privremeno je zamijenjena tom sličicom. U oba slučaja, prijedlog možete ignorisati i nastaviti razgovor kao i obično, a obavještenje ima i dugme za zatvaranje.

Dodirivanje prijedloga ne šalje ništa odmah. Umjesto toga, otvara se editor za crtanje, u kojem možete pregledati fotografiju ili video-snimak i dodati natpis ili stiker prije slanja. Takođe, možete jednostavno da se vratite nazad bez slanja, čime se sprečava slučajna akcija ukoliko greškom dodirnete prijedlog.

WhatsApp ne filtrira ono što sugeriše po tipu ili izvoru. On jednostavno bira najnoviju stavku u vašoj galeriji, bez obzira na to da li je riječ o fotografiji koju ste snimili, snimku ekrana (skrinšotu), slici sa interneta ili video-snimku koji ste sačuvali iz druge aplikacije.

Funkcija se automatski uključuje kada stigne na vaš nalog. Ukoliko ne želite da vidite ove prijedloge, idite na Podešavanja > Razgovori (Settings > Chats) i isključite opciju "Prijedlozi nedavnih medija" (Recent media suggestions). Uvođenje je postepeno, tako da bi više naloga trebalo da je dobije tokom narednih nedjelja, ali još uvijek nije poznato kada će biti dostupno svima, piše B92.

(Mondo)