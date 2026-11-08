YouTube otkrio redizajn: Najveća promjena interfejsa u posljednjoj deceniji, korisnici nisu srećni

YouTube je počeo da uvodi redizajn svoje mobilne aplikacije, koji donosi novu navigaciju i ukida zasebnu karticu Subscriptions.

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Promjena predstavlja najveću izmjenu interfejsa u posljednjih desetak godina.

Dosadašnjih pet glavnih dugmadi zamijenjeno je novim rasporedom koji daje veći značaj Shorts sadržaju i kreiranju video-snimaka.

Kartica Subscriptions sada je dostupna prevlačenjem prsta unutar početne stranice, prenosi 9to5Google.

Novi izgled već stiže na Android i iOS uređaje, a promjena se uvodi na strani servera, bez potrebe za posebnim ažuriranjem aplikacije.

Korisnici su uglavnom nezadovoljni, a najviše kritika odnosi se upravo na uklanjanje zasebne kartice Subscriptions. Mnogi smatraju da YouTube ovim potezom favorizuje sadržaj koji algoritam želi da im prikaže, umjesto kanala koje sami biraju da prate.

Nova početna stranica ipak donosi mogućnost kreiranja prilagođenih feedova, pomoću kojih korisnici mogu da organizuju sadržaj koji žele da gledaju. Ostaje da se vidi da li će ova funkcija ublažiti negativne reakcije na promjenu.

(Mondo)