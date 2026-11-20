WhatsApp donosi iOS korisnicima mogućnost da čuvaju podatke u odvojenom klaudu, kako ubuduće ne bi morali više da opterećuju svoj iCloud.

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Trenutno se ova opcija pojavljuje samo nekim korisnicima koji imaju beta verziju WhatsApp aplikacije, i to je prvi put da se pojavljuje alternativa za iCloud.

Kod se pojavljuje u beta verzijama još od jula, a sugeriše da bi direktno iz podešavanja palikacije korisnici mogli da biraju način na koji će se skladištiti WhatsApp podaci.

Kao podrazumevano podešavanje (default) ostaje iCloud, a WhatsApp svakako za početak nudi 2GB besplatnog skladišnog prostira, dok WhatsApp Plus korisnici imaju 100GB prostora.

Ukoliko korisnici imaju Meta One pretplatu, biće im omogućeno do 4TB skladišnog prostora u zavisnosti od plana koji odaberu.

Ovakva opcija već postoji za Android korisnike, a WhatsApp nije objavio kada će biti dostupna svima globalno. Svakako je, pošto je već u beta verziji, očekujemo u narednim nedeljama, piše b92.

(Mondo)