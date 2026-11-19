Instagram je korisnicima omogućio da uređuju već objavljene storije, bez brisanja i ponovnog objavljivanja.

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Izmjene su moguće samo u prvih 15 minuta nakon objave.

Promjenu je potvrdio Adam Mosseri, prvi čovjek Instagrama, a prvi je o njoj pisao The Verge, prenosi 9to5Mac.

Korisnici na objavljeni story sada mogu dodati naljepnice i crteže, ispraviti greške u kucanju i izmijeniti tekst, kao i promijeniti muziku. Do sada je jedini način da se ispravi greška bio da se stori obriše i objavi ponovo, čime su se gubili pregledi koje je već prikupio.

Stori se uređuje tako što se dodirne dugme s tri tačke na dnu ekrana i odabere opcija za uređivanje ("Edit story").

Kvaka je vremensko ograničenje: nakon 15 minuta od objave izmjene više nisu moguće. Isti rok Instagram je u aprilu uveo i za uređivanje komentara. Nije navedeno da li je nova opcija odmah dostupna svim korisnicima.

Ovo je jedna u nizu promjena koje je Instagram uveo ove godine. U martu je omogućio mijenjanje redoslijeda fotografija i videa u objavama s više slika i nakon objave, a u junu ručno slaganje objava na profilu.

Početkom novembra Instagramova aplikacija za uređivanje videa Edits stigla je i na Mac, s radom na više traka, korekcijom boja i izvozom u 4K rezoluciji.

(Mondo)