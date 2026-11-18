Čapljina je prva na Indeksu veba BiH sa 91 bodom, dok je Banjaluka zauzela 60. mjesto sa 73 boda.

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Zvanična internet stranica Čapljine najbolje je ocijenjena među gradovima i opštinama u Bosni i Hercegovini, pokazuje novembarsko izdanje Indeksa veba BiH. Čapljina je osvojila 91 od mogućih 100 bodova, dok je među gradovima na drugom mjestu Prijedor sa 87 bodova.

Analizom kompanije Hiperlink Digital obuhvaćeno je 137 gradova i opština, odnosno njihove zvanične internet stranice. Ocjenjivanje je sprovedeno 11. i 12. novembra, a rezultati su formirani na osnovu pet kategorija: brzine učitavanja, pristupačnosti, optimizacije za internet pretraživače (SEO), bezbjednosti i privatnosti, uključujući zaštitu elektronske pošte.

Na drugom mjestu ukupne rang-liste nalazi se opština Vogošća sa 90 bodova, dok je Prijedor treći sa 87. Među najbolje ocijenjenima su i Čelinac i Čitluk sa po 86 bodova, te Kalesija sa 83.

Kada je riječ o najvećim gradovima, Sarajevo je osvojilo 82 boda, dok je Banjaluka dobila 73 boda. Banjaluka se tako nalazi na 60. mjestu ukupne rang-liste, a njen rezultat niži je od medijane za gradove, koja iznosi 74 boda.

Među gradovima iz Republike Srpske, uz Prijedor, dobro su ocijenjeni i Doboj sa 76 bodova i Trebinje sa 74 boda.

Na začelju rang-liste nalazi se Široki Brijeg, čija je internet stranica dobila 45 bodova. Posebno loše ocijenjena je bezbjednost, sa nula bodova, dok je kategorija privatnosti i elektronske pošte ocijenjena sa 31 bodom.

Iz Hiperlink Digitala navode da Indeks mjeri tehničke karakteristike internet stranica, a rezultati omogućavaju poređenje njihovog kvaliteta i uočavanje oblasti u kojima je potrebno unapređenje.

Važno je naglasiti da se ovim istraživanjem ne ocjenjuje ukupna transparentnost lokalnih uprava, dostupnost svih javnih dokumenata niti kvalitet njihovog rada, već prvenstveno tehnički i funkcionalni aspekti zvaničnih internet stranica.