Apple uvodi mogućnost otključavanja preklopnog telefona iPhone Duo pomoću prepoznavanja lica, ali nova funkcija, koja stiže sa operativnim sistemom iOS 27.3, neće imati iste mogućnosti niti nivo bezbjednosti kao Face ID.

Izvor: Apple

Nova opcija omogućava korisnicima da otključaju telefon pogledom u prednju kameru, ali samo pod određenim uslovima. Za potvrđivanje plaćanja, pristup lozinkama i druge osjetljive radnje i dalje će biti neophodan Touch ID.

Funkcija je predstavljena u beta verziji operativnog sistema iOS 27.3, koja je u ponedjeljak postala dostupna programerima.

Zašto iPhone Duo nema Face ID?

Jedna od glavnih zamjerki tehnoloških recenzenata na račun Appleovog preklopnog telefona iPhone Duo bilo je oslanjanje na Touch ID, tehnologiju koju je Face ID u velikoj mjeri zamijenio na ostalim iPhone uređajima.

Razlog za izostanak Face ID tehnologije leži u hardverskim ograničenjima.

Tanak, preklopni dizajn modela iPhone Duo ne ostavlja dovoljno prostora za TrueDepth sistem senzora, koji je neophodan za funkcionisanje Face ID tehnologije.

Prema nedavnom izvještaju agencije Bloomberg, Apple radi na tome da ovaj problem riješi u nekoj od budućih verzija modela iPhone Duo.

Do tada, korisnici će za otključavanje, potvrdu identiteta i plaćanje putem Apple Pay usluge nastaviti da koriste Touch ID.

Kako funkcioniše novo otključavanje licem?

Nova funkcija omogućava brzo otključavanje telefona pomoću prednje kamere kada je iPhone Duo zatvoren.

Međutim, postoji nekoliko važnih ograničenja.

Prethodna potvrda identiteta: Otključavanje licem radi samo ako se korisnik nedavno prijavio pomoću Touch ID tehnologije ili pristupne šifre.

Otključavanje licem radi samo ako se korisnik nedavno prijavio pomoću Touch ID tehnologije ili pristupne šifre. Apple Pay i lozinke: Za plaćanja i pristup lozinkama i dalje je neophodan Touch ID.

Za plaćanja i pristup lozinkama i dalje je neophodan Touch ID. Ograničenje od 45 minuta: Nakon 45 minuta neaktivnosti korisnik mora ponovo da potvrdi identitet pomoću Touch ID tehnologije.

Nakon 45 minuta neaktivnosti korisnik mora ponovo da potvrdi identitet pomoću Touch ID tehnologije. Rad na zatvorenom telefonu: Funkcija je namijenjena otključavanju uređaja kada je telefon sklopljen.

Apple na ovaj način želi da korisnicima modela Duo omogući iskustvo sličnije onome na koje su navikli tokom godina korišćenja iPhone uređaja sa Face ID tehnologijom.

Zašto novo otključavanje nije jednako bezbjedno kao Face ID?

Iako omogućava otključavanje pogledom, nova funkcija ne koristi isti sistem biometrijske zaštite kao Face ID.

Face ID se oslanja na TrueDepth hardver koji izrađuje trodimenzionalnu mapu korisnikovog lica.

Ovaj sistem koristi infracrveni osvjetljivač i projektor koji na lice korisnika usmjerava više od 30.000 nevidljivih infracrvenih tačaka.

Na osnovu tih podataka formira se jedinstvena 3D mapa lica, koja se kombinuje sa provjerama usmjerenosti pažnje korisnika.

Takav pristup omogućava veću otpornost na pokušaje prevare pomoću fotografija i drugih dvodimenzionalnih prikaza lica.

Nova funkcija na iPhone Duo koristi prednju kameru i zato ne može da ponudi isti nivo zaštite.

Upravo zbog tih bezbjednosnih razlika Apple ograničava njenu upotrebu na otključavanje telefona, bez mogućnosti potvrđivanja osjetljivih radnji.

Telefon će moći automatski da se zaključa kada ga zatvorite

Ažuriranje iOS 27.3 donosi i rješenje za još jednu zamjerku korisnika modela iPhone Duo.

Prvi vlasnici ovog uređaja morali su da koriste posebne automatizovane prečice kako bi se telefon zaključao čim ga zatvore.

Sa novom verzijom softvera ta mogućnost postaje sastavni dio sistema.

Korisnici će moći da uključe automatsko zaključavanje prilikom zatvaranja telefona direktno u Podešavanjima (Settings), u odjeljku Ekran i osvjetljenje (Display and Brightness).

Više od 200.000 aplikacija prilagođeno za iPhone Duo

Apple je saopštio i da je broj aplikacija optimizovanih za njegov preklopni telefon premašio 200.000.

To predstavlja značajan rast u odnosu na više od 100.000 optimizovanih aplikacija, koliko ih je bilo ranije ovog mjeseca.

Prilagođavanje aplikacija važno je za korisničko iskustvo na preklopnom uređaju, koji zbog svog dizajna zahtijeva drugačiji prikaz sadržaja.

Novine za Siri i Apple Podcasts

Pored promjena u načinu otključavanja telefona, iOS 27.3 donosi i dodatne softverske mogućnosti.

Korisnici će moći da postavljaju pitanja Siri o sadržaju internet stranice, uključujući i dijelove koji trenutno nisu vidljivi na ekranu bez pomjeranja stranice.

Apple uvodi i video-podkaste u Apple Podcasts unutar aplikacije Apple TV, čime proširuje ponudu sadržaja i približava se konkurentskim servisima kao što su YouTube i Spotify.

Kada stiže iOS 27.3?

Beta verzija operativnog sistema iOS 27.3 trenutno je dostupna programerima, dok se uskoro očekuje i javna beta verzija.

Šira dostupnost ažuriranja planirana je nakon završetka dodatnog testiranja.

Korisnici modela iPhone Duo tako će dobiti jednostavniji način otključavanja telefona, ali će Touch ID i dalje ostati ključni metod biometrijske zaštite za osjetljive funkcije uređaja, piše b92.

(Mondo)