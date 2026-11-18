Nakon što je stigao na Android Auto, Gemini stiže u vidu aplikacije na i u sva vozila koja koriste Apple CarPlay.

Izvor: Google Gemini/x/screenshot

Ubuduće, ako imate CarPlay moći ćete dodirom na Gemini ikonicu da pokrenete Live AI asistenta kako biste razgovarali sa njim, menjali teme i prekidali ga kad želite da se fokusirate na put.

Google kaže da možete da ga koristite kako biste proverili kalendar, nepročitane mejlove ili čak tražili preporuke za neka lokalna mesta.

Razgovori se sinhronizuju sa Gemini aplikacijom na vašem iPhone uređaju, pa možete i odatle da im pristupite.

Talk it through with Gemini now on Apple CarPlay. Just tap the Gemini app icon on your CarPlay screen or side rail to easily pick up a conversation from your phone, explore a topic you're curious about, or brainstorm out loud with Gemini Live. — Google Gemini (@GeminiApp)November 11, 2026

Ukoliko Gemini za CarPlay još nije stigao do vas, ne brinite - stići će ovih dana, jer je Google objavio da ažuriranje ide globalno.

Biće vam, doduše, potrebna najnovija verzija Gemini aplikacije, morate da odobrite pristup mikrofonu, i da imate bar jednu Gemini Live konverzaciju obavljenu na svom telefonu, piše b92.

(Mondo)