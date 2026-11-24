Majkrosoft je proglasio "Crveni alarm" kako bi preuredio način na koji sprečava velike prekide rada i reaguje na njih, nakon što je 24-časovni pad servisa 12. i 13. novembra ogolio slabosti u inženjerskim sistemima i kriznom reagovanju.

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Prekid rada pogodio je vlade od Australije i Japana do Sjedinjenih Američkih Država, usporio trgovinske firme i poremetio komunikacije u avio-saobraćaju, podstakavši širu zabrinutost zbog ranjivosti ključne digitalne infrastrukture, dok su iz Majkrosofta naveli da incident nije povezan sa sajber-aktivnostima niti sa AI agentima.

Kako se navodi u internim dokumentima u koje je "Rojters" imao uvid, kompanija je za pad okrivila neotkriveni nedostatak skalabilnosti "Vindousa" uveden u julu, a izvršni direktor Satja Nadela javno se izvinio zbog poremećaja. "Crveni alarm" predstavlja najhitniji nivo uzbune za rješavanje slabosti u inženjerskoj i operativnoj praksi nakon što su pogođeni "Iksčejndž onlajn", "Autluk", "Tims", AI asistent "Kopajlot" i drugi proizvodi paketa „Majkrosoft 365“.

Predsjednik "M365 Kora" Džejson Henderson u petak je u internoj poruci zaposlenima naveo da je ovo bio incident sa najvećim uticajem na korisnike u istoriji "Iksčejndž onlajna", istakavši da nikada ranije toliko korisnika nije bilo bez elektronske pošte tako dugo, kao i da „Crveni alarm“ znači da je to prioritet broj jedan za tim.

Korporativna potpredsjednica zadužena za "M365 Kor" i "Vork Aj-kju" Amanda Silver u ponedjeljak je u zasebnoj poruci navela da su inženjeri tokom kvara morali da rade kroz "maglu rata". Prema njenim riječima, uprkos angažovanju vrhunskog inženjerskog kadra, timovi su razmijenili više od 11.000 poruka u 11 "Tims" ćaskanja i teško su održavali jedinstvenu sliku o pretpostavkama i odlukama jer su dijagnostički podaci bili rasuti po nepovezanim internim sistemima za praćenje.

Izvršni potpredsjednik za "Kopajlot", agente i platformu Čarls Lamana rekao je na pregledu u okviru "Crvenog alarma" da je pogođena komponenta zabilježila "otprilike deset godina prihvatljivih kvarova", navodi se u poruci Amande Silver. Portparol kompanije poručio je za "Rojters" da posao ne prestaje kada se servisi vrate u rad, već timovi rade danonoćno kako bi brzo primijenili naučene lekcije.

Cilj oporavka za sat vremena i sporije ispravke

Kao dio "Crvenog alarma", Amanda Silver je izložila pet radnih pravaca usmjerenih na rasterećenje opterećenja, geografsko razdvajanje saobraćaja i brže mehanizme oporavka, pri čemu kompanija cilja da u budućim incidentima postigne globalno rješenje u roku od sat vremena i planira da uvede AI agente koji bi inženjerima pomogli da brže dijagnostikuju podatke o stanju sistema.

Pojašnjavaju iz kompanije da će Henderson održavati dnevne sastanke sa rukovodstvom tima "Sabstrejt", koje nadzire inženjersku grupu odgovornu za osnovne servise "Majkrosofta 365", uz nedjeljne preglede napretka, dok je portparol naglasio da je Majkrosoft posvećen ne samo rješavanju problema kada nastanu, već i sprečavanju budućih prekida.

Henderson je, takođe, naveo da sav dosadašnji rad nije bio dovoljan da zaštiti sistem u četvrtak, uz opsežnu provjeru širih organizacionih i strukturalnih pitanja, a u ranijem dopisu ovog mjeseca istakao je da je za globalno uvođenje hitnih zakrpi za "M365 Kor" servise potrebno previše vremena, dodajući da je u jednom nedavnom incidentu hitna ispravka u produkciji stizala do pune primjene pet do šest dana, dok je za najhitnije bezbjednosne probleme potrebno da se od otkrivanja do bezbjedne globalne primjene stigne za sat vremena.