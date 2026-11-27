Ćerka Sindi Kraford, manekenka Kaja Gerber, prvi put u karijeri propustila je revije na Nedjeljama mode u Parizu i Milanu.

Izvor: Profimedia

Slavna manekenka Sindi Kraford (60) i njen suprug, biznismen Rande Gerber (64), uhvaćeni su tokom šetnje na Dan zahvalnosti, a tom prilikom djelovali su vidno sumorno i potišteno. Ovo je bio njihov prvi praznik bez sina Prislija Gerbera, koji je tragično preminuo 20. septembra u 27. godini života, usljed sumnje na predoziranje.

Na fotografijama sa šetnje Sindi Kraford vidimo ozbiljnog izraza lica, obučenu u bijelu majicu dugih rukava, crne helanke i patike, dok je lice djelimično sakrila tamnim naočarima za sunce. Ipak, mnogi komentarišu da je manekenka ostarila preko noći i da je na njenom licu vidljiva ogromna tuga. Ono što nije prošlo neopaženo jeste i to da je Sindi drastično smršala, a pogled joj je prazan i zamišljen, tvrde njeni bliski prijatelji.

Somber Cindy Crawford and Rande Gerber step out for a Thanksgiving hike as they mark first holiday without son Presley following his tragic death at 27 https://t.co/P9Wj4uQO9v https://t.co/o0oXb2Gd7x — Daily Mail US (@Daily_MailUS)November 27, 2026

Pored nje, Rande Gerber nosio je bijelu majicu kratkih rukava, tamni šorts i kačket, dok je naočare držao u ruci. Ovo je prvi praznik koji porodica dočekuje otkako ih je zadesila velika tragedija, a kako tvrde ljudi bliski njima, ne mogu da se oporave od velikog gubitka i svakim danom im je sve teže.

Izvor: Instagram prinstcreen / presleygerber

Podsjetimo, Prisli je preminuo nakon srčanog zastoja dok je boravio u luksuznoj ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki, a konačna potvrda o eventualnom prisustvu nedozvoljenih supstanci očekuje se nakon toksikološke analize. Gotovo mjesec dana nakon tragedije, 18. oktobra, porodica se oglasila zajedničkom objavom na Instagramu, poručivši da su "neizmjerno slomljenog srca".

"Osjećamo se blagosloveno što smo imali Prislija u našim životima 27 godina. Bio je nježna, prelijepa duša koja je voljela i bila voljena, sada i zauvijek", napisali su tada Sindi, Rande i njihova kćerka Kaja.

Kaja Gerber stopirala karijeru

Istovremeno, njihova kćerka Kaja Gerber (25) potpuno se povukla iz javnosti. Prvi put u karijeri propustila je revije na Sedmicama mode u Parizu i Milanu, nije prisustvovala dodjeli nagrada CFDA 2026, niti je čestitala Hajderu Akermanu na nagradi WWD.

Izvor: Instagram/kaiagerber

Iako su se u javnosti pojavile njene fotografije za kampanju brenda Uniqlo, vjeruje se da su one nastale prije tragedije, budući da mlada manekenka još ne planira povratak poslu.

Zvanična istraga o smrti Prislija Gerbera je okončana, a njegova urna i dalje se čuva u porodičnoj kući u Malibuu. Zbog teških uspomena, sve su glasnije tvrdnje da porodica razmatra radikalan korak i trajno preseljenje u Evropu, po ugledu na svoje prijatelje, porodicu Kluni.

Izvor: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kaja se do sada samo jednom pojavila u javnosti nakon bratove smrti, a paparaci su odmah zabilježili taj trenutak.