Sindi Kraford neprepoznatljiva, tuga je skroz slomila: Lice joj izmijenjeno, svi gledaju samo u jedno (Foto)

Porodica Sindi Kraford se povukla iz javnosti, a najnoviji snimci otkrivaju duboku bol i tugu nakon tragične smrti sina.

Izvor: Instagram/cindycrawford

Nakon tragičnog gubitka sina Preslija Gerbera, koji je 20. septembra preminuo u 27. godini usljed predoziranja, porodica Sindi Kraford ponovo se pojavila u javnosti, a najnoviji snimci paparaca svedoče o ogromnom bolu kroz koji prolaze.

Paparaci su u Malibuu uspjeli da zabilježe prve kadrove Sindi Kraford i njenog supruga Rendija Gerbera tokom šetnje obalom okeana i odlaska u kupovinu namirnica. Porodica je skoro mjesec dana provela u potpunoj izolaciji u svom domu, gdje su ih posjećivali samo najbliži prijatelji, među kojima su Džordž Kluni i Amal Kluni koji su specijalno doputovali iz Evrope kako bi im pružili podršku.

Cindy Crawford and Rande Gerber arrive at daughter Kaia Gerber's home in Los Angeles. https://t.co/lKKcZvNwYK — Thought Catalog (@ThoughtCatalog)October 31, 2026

Najnovije fotografije otkrivaju potresne detalje o stanju čuvenog supermodela: uglovi usana Sindi Kraford stalno su spušteni i djeluje kao da se više nikada neće nasmijati, a suzne oči su joj uvijek skrivene iza tamnih naočara za sunce. Takođe, svi su primjetili da se manekenka zakopčava u jaknu uprkos sunčanom danu i temperaturi od čak 27 stepeni.

Njen suprug Rendi Gerber (64) viđen je kako sate provodi meditirajući na plaži, a bračni par je ove godine preskočio i tradicionalne kostimirane zabave povodom Noći vještica na kojima su obavezno odlazili.

Kaja Gerber stopirala karijeru

Istovremeno, njihova ćerka Kaja Gerber (25) potpuno je zamrznula javni život — prvi put u karijeri propustila je revije na Nedjeljama mode u Parizu i Milanu, nije prisustvovala dodijeli nagrada CFDA-2026, niti je čestitala Hajderu Akermanu na nagradi WWD Iako su se u javnosti pojavile njene fotografije za kampanju brenda Uniqlo, veruje se da su te slike nastale prije tragedije, jer mlada manekenka još ne planira povratak poslu.

Zvanična istraga o smrti Preslija Gerbera je okončana, a njegova urna se i dalje čuva u porodičnoj kući u Malibuu. Zbog teških uspomena, sve su glasnije tvrdnje da porodica razmatra radikalan korak i trajno preseljenje u Evropu, po ugledu na prijatelje Klunijeve.

(Mondo)