Oglasila se Ava Karabatić nakon vijesti da je tragično preminula: Starleta otkrila ko stoji iza svega (Foto)

Nakon uznemirujućih glasovnih poruka, Ava Karabatić je potvrdila da je dobro i da je žrtva lažnih informacija o njenoj smrti.

Izvor: Printscreen

Hrvatska starleta Ava Karabatić oglasila se na mrežama i oštro demantovala navode da je digla ruku na sebe. Nakon niza dramatičnih objava koje su uznemirile čitav region, Ava je otkrila da je žrtva zloupotrebe i da je njen profil preuzela osoba sa zlim namjerama koja je plasirala lažne vijesti o njenoj smrti.

"Ljudi, Ava je. Prije svega da obavijestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu poruku da sam ja skočila sa sprata je očigledno bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Marija, postoji i video koji je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koje ste imali priliku da čujete."

Izvor: Instagram/Printscreen

"Ljudi su doživjeli šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživjeli šok zbog ove lažne vijesti i glasovne poruke osobe kod koje sam jedno vrijeme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vijesti. U šoku sam."

Podsjetimo, na društvenim mrežama hrvatske starlete Ave Karabatić osvanula je serija krajnje uznemirujućih, u kojima osobe koje se predstavljaju kao njeni bliski prijatelji iznose tvrdnje da je nekadašnja rijaliti učesnica navodno preminula.

"Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, nažalost bacila se sa sprata...Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve iznijeti sudski do kraja, naravno uz Marija, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju nevino zalutala dušo, nadamo se da si sad s ocem."

Izvor: Instagram/Printscreen

(Mondo)