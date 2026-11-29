Naomi Kembel održala je sinoć nastup na Jahorini, a komentari o ovom događaju su preplavili mreže.

Izvor: Instagram/Printscreen/nikolarokvic

Manekenka Naomi Kembelotvorila je juče ski sezonu na Jahorini, DJ setom tokom kojeg je u jednom trenutku nestala struja.

Naomi je atmosferu zagrijala uz najveće svjetske muzičke hitove, a publika je uživala u njenom muzičkom izboru. Tokom nastupa energija je rasla iz minuta u minut, a prisutni su uživali u nastupu pod "šatrom".

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Na dolazak Naomi Kembel reagovala je Rada Manojlović, koja se obračunala sa svima koji nju prozivaju kad pjeva pod šatorom.

Ona se na mreži Iks našalila na svoj račun, ukazala na dvostruke aršine kada su u pitanju ona i svjetska modna ikona, a potom pružila podršku "paloj sestri".

"Samo čekam da sam pala s konja na magarca pošto pjevam pod šatorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kembel u šator na Jahorini. A da, izvinjavam se, ona je ipak svjetska zvijezda. Po Radmili može da se prosipa i da se unižava, ona je naša. Nego, čujem da Naomi neće biti sama večeras pod šatorom, pa da vidim samo da li će i kako biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom. Podrška za "palu" sestru Naomi! Sve sam prva radila i povukla nogu, lijepo sam rekla – svi će pod šator", napisala je Rada Manojlović, a potom nastavila:

"Pjevamo narodu i dokle god nas traže, to jest mene, meni će biti čast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! Tužno je što svjetska zvijezda kao Naomi treba da uradi isto što i ja: da nastupa pod šatorom i da vam dokaže da je neiskompleksirana, da se i pod šatorom nalaze ljudi, da to ne umanjuje njenu veličinu (naprotiv) i da će je ljudi voljeti - napisala je Rada Manojlović.

Samo cekam novinare koji komentarisu da sam pala s konja na magarca posto pevam pod satorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kempbel u sator na Jahorini A da, izvinjavam se, ona je ipak svetska zvezda. Po Radmili moze da se prosipa i da se unizava, ona je nasa. Nego, cujem da Naomi nece biti sama veceras pod satorom, pa da vidim samo DA LI ce i KAKO biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom, ali imaju dobar background u medijima Podrska za “palu” sestru Naomi P.S. Sve sam prva radila i povukla nogu, lepo sam rekla svi ce pod sator ‍♀️ Pevamo narodu i dokle god nas traze to jest mene, meni ce biti cast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! ❤️P.P.S. Tuzno je sto svetska zvezda kao Naomi treba da uradi isto sto i ja: da nastupa pod satorom i da vam dokaze da je neiskompleksirana i da se i pod satorom nalaze ljudi i da to ne umanjuje njenu velicinu (naprotiv) i da ce je ljudi voleti, nisam vam ja bila dovoljna, ali naravno o njoj sad morate hvalospeve sve kapiram ‍♀️ #satorstrong — RADA MANOJLOVIC (@RadaManojlovic_)November 28, 2026

Danas je Sonja Vuksanović, na mrežama objavila dva šaljiva snimka.

Na prvom vidimo kako je izgledao dolazak na Jahorinu - snimak Miljane Kulić kad ulazi u Zadrugu:

Pogledajte 00:13 Miljana Kulić kao Naomi Kembel Izvor: instagram/sf__fashion__style Izvor: instagram/sf__fashion__style

A, potom i kako je izgledao povratak - opet Miljana Kulić koja govori vozaču da je vozi dalje "iz ove selendre".

Pogledajte 00:13 Sprdnja na mrežama zbog Naomi Kembel Izvor: instagram/sf__fashion__style Izvor: instagram/sf__fashion__style

(Mondo)