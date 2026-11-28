Najviše negativnih komentara pokrenuo je video u kom se Rijana pojavljuje gola, a donji dio tijela prekriva joj samo crna Diorova torba dok istovremeno drži Roki.

Izvor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rijanaje izazvala niz negativnih reakcija novom reklamnom kampanjom za modnu kuću Dior. Pjevačica u kampanji promoviše poznatu torbu Lady Dior, a uz nju se pojavljuje i njena 14-mjesečna kćerka Roki Ajriš Mejers. Zajednička kampanja majke i kćerke, međutim, nije naišla na odobravanje dijela javnosti.

Korisnici na platformama Redit i Iks otvoreno su izrazili nezadovoljstvo i optužili pjevačicu da svoje dijete komercijalizuje i koristi kao marketinški alat.

"Sjajan način za zaradu. Prodaješ sopstveno dijete za klikove i novac. Kakva užasna majka!“, stoji u jednoj objavi na Iksu. Rijana se o optužbama za sada nije javno oglasila.

Sporni vizueli kampanje

Na jednoj od fotografija Rijana i Roki poziraju u usklađenim crnim kožnim jaknama dok drže blijedoružičastu torbu Lady Dior. Druga, crno-bijela fotografija, prikazuje pjevačicu kako drži kćerku u naručju.

Najviše negativnih komentara pokrenuo je video u kom se Rijana pojavljuje gola, a donji dio tijela prekriva joj samo crna Diorova torba dok istovremeno drži Roki.

"Djeca nisu modni dodaci“

"Ne. Ne prodavati fotografije sopstvene bebe u pelenama zaista je minimum pristojnosti“, "To su djeca, a ne modni dodaci. Zašto to stalno radi?“, "Ovo je odvratno, oprostite. Doslovno koristiš dijete kao reklamu, a novac ti uopšte ne treba. Zašto toliko slavnih ličnosti nema instinkt da zaštiti svoju djecu?", samo su neki od komentara koji su se nizali.

Porodica i ranije u svijetu mode

Rijanina najmlađa kćerka rođena je 13. septembra 2025. godine, a njen partner, reper A$AP Rocky, još tokom trudnoće je izjavio da priželjkuje djevojčicu. Ovo nije prvi put da djeca poznatog para učestvuju u modnim projektima. Njihov najstariji sin RZA pojavio se s roditeljima na naslovnoj strani britanskog Voga 2023. godine.

Njegov brat Rajot ovog mjeseca je predstavljen na čak šest naslovnih strana 66. izdanja časopisa Arena Homme. Na tim fotografijama nosio je izuzetno skupe odjevne predmete, uključujući Šanelovu jaknu od tvida vrijednu oko 11.235 evra i Šopardovu ogrlicu sa dijamantima i rubinima.