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Otkriveni detalji posjete: Rijana dolazi u Beograd, ostaje samo 24h

Otkriveni detalji posjete: Rijana dolazi u Beograd, ostaje samo 24h

Izvor mondo.rs
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Rijana i njen partner Asap Rocky doputovaće u srpsku prijestonicu zbog koncerta repera

Rijana dolazi u Beograd Izvor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rijana se u tajnosti i bez velike medijske pompe vraća u Beograd, i to poslije skoro dve decenije. 

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda na planeti ovog puta neće doći zbog svog koncerta, već kako bi pružila podršku svom emotivnom partneru ASAP Rokiju, koji će 8. oktobra održati koncert u Beogradskoj areni, i to u sklopu evropske turneje "Don't Be Dumb".

24 sata u Beogradu

Prema riječima upućenih, Rijana će u našem glavnom gradu provesti samo 24 časa, a njih dvoje će privatnim letom stići iz Zagreba, gdje će Roki održati koncert 6. oktobra.

Kako zasad stvari stoje, jedan od najatraktivnijih parova planete biće smješten u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela i biće pod 24-časovnim obezbjeđenjem. U planu je i da tokom kratke posjete, ukoliko oni to budu željeli, kombijem obiđu gradske atrakcije, pa će srećnici možda moći i da ih sretnu.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Inače, Rijana prati Rokija u korak tokom cijele evropske turneje, a reakcije fanova na svako njihovo zajedničko pojavljivanje doslovno lome internet.

Prije nekoliko dana desio se Kopenhagen i potpuni kolaps. Na koncertu u Danskoj Rijana je napravila potez godine, pa je na kraju Rokijevog koncerta, umjesto iz publike, gdje je dosad redovno bila tokom turneje, izašla na binu držeći u naručju njihovog sina Riota.

Rijana je u Beogradu prvi i jedini put bila 24. novembra 2007. godine, kada je održala spektakularan koncert u prepunoj Beogradskoj areni, u sklopu svjetske turneje "Good Girl Gone Bad". Te 2007. godine bila je ikona tinejdžerske i pop kulture.

Pred oko 20.000 fanova otpjevala je svoje tada najveće hitove. Koncert je počeo energično uz pjesmu "Pon de Replay", ređali su se hitovi poput "SOS" i "Unfaithful", a nastup je kulminirao njenim planetarnim megahitom "Umbrella".

(Kurir.rs/MONDO)

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Rijana Beograd

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