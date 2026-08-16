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Rijana objavila rijetke fotografije sve troje djece: Odvela ih na posebno mjesto i pokazala porodičnu idilu (Foto)

Rijana objavila rijetke fotografije sve troje djece: Odvela ih na posebno mjesto i pokazala porodičnu idilu (Foto)

Izvor mondo.rs
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Pjevačica Rijana provela je vrijeme sa svojom porodicom na Barbadosu.

Rijana objavila rijetke fotografije sve troje djece na Barbadosu Izvor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Rijana je odvela svoju djecu na putovanje u rodni Barbados, gdje je pjevačica i kantautorka primijećena kako uživa u vremenu sa svojom porodicom i upoznaje ih sa nekim od lokalnih poslastica ovog ostrva.

Rijana je viđena u sivom topu preko kupaćeg kostima dok je posećivala štand sa kokosom. Tokom ovog porodičnog izleta, naručila je osvježenje za jednog od svojih sinova i ćerku Roki.

Porodica je pila kokosovu vodu dok su provodili vrijeme na štandu. Rijana je takođe viđena kako se smiješi dok je njen sin jeo meso iz kokosa.

Tokom posjete, Rijana se takođe zaustavljala da se fotografiše sa ljudima na ostrvu. Iako su je mještani prepoznali, ona je pozirala za slikanje i nastavila da uživa u porodičnom putovanju.

Pjevačica je po Barbadosu putovala koristeći jarko žuti javni minibus umjesto privatnog automobila, navodi se u izvještaju.

Ovo putovanje pruža Rijani priliku da provede vrijeme sa svojom djecom u zemlji u kojoj je rođena. Porodične aktivnosti uključivale su degustaciju svježih kokosa, istraživanje ostrva i druženje sa lokalnim stanovništvom.

Rijana je i ranije govorila o svojoj povezanosti sa Barbadosom, gdje je rođena i odrasla prije nego što je izgradila međunarodnu muzičku karijeru.

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