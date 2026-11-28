Kloi i Kim Kardašijan više nikada neće pratiti trendove korejske kozmetike nakon ovog iskustva.

Izvor: Instagram/ khloekardashian

Kloi (42) je otkrila da su ona i sestra Kim (46) "izdeformisale" svoja lica dok su isprobavale jedan tretman ljepote u Južnoj Koreji.

Rijaliti zvijezda se prisjetila kako su "isprobavale sve i svašta" u zemlji poznatoj po naprednoj njezi kože, dok je razgovarala sa bliskom prijateljicom La Lom Entoni u četvrtak, u epizodi svog podkasta "Khloé in Wonder Land". Entoni se smijala dok se Kloi prisjećala njihovog putovanja, na kojem je bila i ova bivša voditeljka.

"Vratile smo se deformisane"

Kloi je primijetila: "Kim i ja smo se vratile deformisane, ti si se vratila prelijepa, a let avionom je sve učinio još mnogo gorim. Kim je izgledala kao Stjui iz serije 'Family Guy'."

"Samo smo sjedjele u hotelskoj sobi"

Entoni je rekla da je grupa tokom cijelog putovanja ostala unutra, jer zbog svog izgleda nisu mogle da napuste hotel.

Kloi je objasnila: "Prvog dana smo upropastile lica i samo smo sjedjele u hotelskoj sobi." "Ako nas neko pita, ne znamo šta smo radile jer smo jednostavno vjerovale ljekarima", nastavila je. "Bio je tu prevodilac. Mi smo bile u fazonu: 'Okej, važi. Toliko i toliko, savršeno.' Legneš na sto, oni ti nešto urade, a ti si u fazonu: 'A, na to smo pristale?'"

Posljedice su očigledno bile toliko loše da se Kloi prisjetila kako je njena mama, Kris Džener, plakala kada je vidjela Kimino lice i pitala je da li ga je trajno "uništila".

Vidi opis Kim i Kloi izdeformisale lica korejskom kozmetikom: Danima nisu izlazile, majka briznula u plač kad ih je vidjela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Srećom, Kloi je rekla da se sve vratilo na svoje mjesto nakon njenog i Kiminog neuspjelog iskustva, bez trajnih posljedica po crte njihovog lica. Kloi se našalila: "Bilo je tako zabavno, moramo to da ponovimo."

Pogledajte kako je Kloi izgledala prije estetskih korekcija.

Kim je zapravo i zabilježila kako ide na tretmane ljepote u Koreji tokom njihovog putovanja u avgustu 2025. godine. Na putovanju su bile i njena prijateljica Stefani Suganami i stručnjak za ljepotu Vanesa Li iz studija The Things We Do, a Li je kasnije za Entertainment Tonight govorila o tome šta su tamo radile.

"Imala sam priliku da vodim djevojke svojom stručnošću. Ovo putovanje je za mene bilo prilika za nešto malo invazivnije korejske tehnologije za hiperpigmentaciju, uređaji za zatezanje tijela i biostimulatori za kožu bili su na mojoj listi želja", rekla je ona. Nije sasvim jasno koje je tačno tretmane grupa isprobala, ali na jednoj fotografiji sa crvenilom na licu koju je Kim podijelila na Instagramu, njene obrve i linija kose prekrivene su trakom, vjerovatno radi zaštite tokom laserskog tretmana.

Pogledajte slike:

Na drugoj fotografiji vidi se kako stručnjak ubrizgava tamnu tečnost u ruku osnivačice brenda Skims.

"Iz prve ruke sam iskusila niz naprednijih procedura i proučila njihov potencijal za naše pacijente, a Kim je učila o ljepoti i biznisu za Skims", rekla je Li takođe za ovaj medij. "Bilo je jako zabavno i to je bilo žensko putovanje za pamćenje."