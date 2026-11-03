Kim Kardašijan privukla poglede u Njujorku: Bujne grudi u korsetu i 500 sati ručnog rada

Kim Kardašijan zablistala u Njujorku na premijeri serije „All’s Fair“. Nosila unikatnu sivu toaletu modne kuće Ashi Studio, rađenu više od 500 sati ručnog rada.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Kim Kardašijan prisustvovala je u Njujorku premijeri druge sezone televizijske serije „All’s Fair“, pojavivši se na crvenom tepihu u upečatljivoj sivoj toaleti izrađenoj specijalno po njenim mjerama.

Riječ je o kreaciji modne kuće „Ashi Studio“ koja kombinuje skulpturalno oblikovan korset, finu čipku i prozirne umetke. Duž čitave siluete spuštaju se detalji i rese izrađeni od antilop-kože, dok se donji dio toalete završava lepršavim šlepom.

Kao stilski dodatak, Kardašijan je ponijela kožnu ogrlicu oko vrata čiji je dizajn takođe inspirisan formom korseta. Iz modne kuće „Ashi Studio“ saopštili su da je za izradu ove unikatne toalete bilo potrebno više od 500 časova preciznog ručnog rada.

Cjelokupan izgled upotpunila je zalizanom kosom vezanom u rep sa nekoliko puštenih pramenova uz lice, naglašenom crnom olovkom za oči, kao i masivnim dijamantskim minđušama, navodi magazin Pipl.

Tokom svečanog događaja pozirala je pred fotografima u društvu glumačkih koleginica iz serije, među kojima su bile Sara Polson, Glen Klouz, Nisi Neš-Bets i Naomi Vots.

U pravnoj drami čiji je autor Rajan Marfi, Kim Kardašijan tumači lik advokatice za brakorazvodne parnice Alure Grant.