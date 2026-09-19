Milioni strahuju da niko neće primjetiti da su umrli: Aplikacija "Jesi li mrtav?" izazvala pomamu

Aplikacija "Jesi li mrtav?" tražila je od korisnika da svakog dana potvrdi da je dobro.

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Život bez partnera ili porodice pod istim krovom mnogima donosi slobodu, mir i mogućnost da svakodnevicu organizuju onako kako žele. Ipak, iza zatvorenih vrata postoji pitanje o kojem se retko govori. Šta ako se osobi koja živi sama nešto dogodi, a niko to ne primjeti?

Na toj bojazni zasnivala se kineska aplikacija mračnog naziva "Jesi li mrtav?". Početkom 2026. privukla je ogromnu pažnju i dospjela na vrh liste najpreuzimanijih plaćenih aplikacija u kineskoj prodavnici kompanije Apple. Ipak, kasnije je iz nje uklonjena.

Kako je radila aplikacija "Jesi li mrtav?"

Princip rada bio je jednostavan. Korisnik je jednom dnevno pritiskao dugme i tako potvrđivao da je dobro. Ukoliko bi propustio da to učini dva dana zaredom, aplikacija bi automatski poslala upozorenje unaprijed izabranom kontaktu za hitne slučajeve, objavio je "Gardijan".

Aplikacija je na kineskom nosila naziv "Sileme", koji se prevodi kao "Jesi li mrtav?". Naziv je predstavljao i igru riječi zasnovanu na imenu popularne kineske aplikacije za dostavu hrane "Eleme", odnosno "Jesi li gladan?".

Iza aplikacije stajala je kompanija Moonscape Technologies, a pokrenula su je trojica mladih preduzetnika. Predstavljena je kao jednostavan bezbjednosni alat za ljude koji žive sami, među kojima su studenti, zaposleni i osobe koje zbog posla borave daleko od porodice.

Aplikacija je bila pokrenuta još 2025. godine, ali je pažnju šire javnosti privukla početkom 2026, nakon rasprava na kineskim društvenim mrežama. U jednom trenutku, postala je plaćena aplikacija sa najviše preuzimanja u Kini.

Za međunarodno tržište predstavljen je naziv "Demumu", ali je promjena izazvala nezadovoljstvo dijela korisnika kojima se dopadala direktnost prvobitnog imena. Nekoliko dana kasnije, "Gardijan" je objavio da je aplikacija uklonjena iz kineske prodavnice kompanije Apple. Razlozi nisu bili zvanično objašnjeni, dok je jedan od osnivača rekao da ne može da govori o uklanjanju.

Aplikacija je otkrila mnogo veći problem

Naziv "Jesi li mrtav?" izazvao je različite reakcije. Jednima je djelovao suviše surovo, dok su drugi smatrali da je upravo njegova direktnost privukla pažnju. Među prijedlozima za blaže ime pojavilo se i "Jesi li živ?", ali je prvobitni naziv preciznije oslikavao strah na koji je aplikacija pokušavala da odgovori.

(MONDO)