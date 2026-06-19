Google objavio plan, Android mijenja pravila: Instaliranje aplikacija kakvo poznajemo se bliži kraju

Google uvodi automatski sistemski servis za provjeru identiteta developera i posebne restrikcije za korisnike.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Google je otkrio detaljan plan za uvođenje novih pravila koja će značajno promijeniti način na koji instaliramo aplikacije van zvanične Play prodavnice (sideloading).

Ove izmjene dolaze nakon što je kompanija već najavila obavezno čekanje od 24 sata prije instalacije aplikacija od neverifikovanih developera, a sve u cilju, kako se tvrdi, veće bezbjednosti korisnika.

Već ovog mjeseca, Google pokreće novi sistemski servis koji će se automatski instalirati na većinu Android uređaja, a koristiće se za provjeru registracije programera kasnije tokom godine.

U julu se globalno lansira novi API za provjeru ID statusa developera, a uvode se i posebni nalozi za studente i hobiste koji će omogućiti besplatno dijeljenje aplikacija na najviše 20 uređaja bez slanja ličnih dokumenata.

Nakon toga, u avgustu, Google planira uvođenje naprednog procesa (advanced flow) za napredne korisnike koji i dalje žele da instaliraju softver od neverifikovanih autora.

Konačno, 30. septembra ove godine, nove zaštitne mjere stupaju na snagu u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, a obavezna registracija aplikacija važiće za sve veće prodavnice, uključujući Google Play, Samsung Galaxy Store, kao i prodavnice brendova Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo i Transsion.

Izvor: Google

Korisnici će i dalje moći da instaliraju neregistrovane aplikacije, ali isključivo preko Android Debug Bridge (ADB) protokola ili pomenutog naprednog procesa.

Nakon što prikupi povratne informacije od partnera i zajednice programera, Google planira da tokom 2027. godine ove strožije zahtjeve za verifikaciju proširi na globalni nivo, što znači da će nova pravila ubrzo postati standard za sve Android telefone na svijetu.