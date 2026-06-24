Kinezi napravili najbrži superračunar na svijetu: Zaobišli Nvidia čipove i prestigli SAD

Kina je preuzela lidersku poziciju na globalnoj TOP500 listi sa superračunarom LineShine koji ostvaruje rekordnih 2,198 eksaflopsa.

Izvor: National Supercomputing Center in Shenzhen

Poslije gotovo decenije američke dominacije, Kina je ponovo preuzela jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu naprednog računarstva. Novi kineski superračunar pod nazivom LineShine zauzeo je prvo mjesto na najnovijoj TOP500 listi najmoćnijih superračunara na svijetu, potisnuvši američki El Capitan na drugu poziciju. Ovo je prvi put od 2017. godine da se na vrhu rangiranja nalazi kineski sistem.

Američki predsjednik reagovao je hitno i potpisao nove ukaze, kojima se zahtijeva ubrzan razvoj američke kvantne tehnologije i odobrava budžet za razvoj kvatnih računara.

LineShine se nalazi u Nacionalnom superračunarskom centru u Šenženu i ostvario je performanse od 2,198 eksaflopsa, odnosno više od dva kvintiliona operacija u sekundi. Time je postao najbrži javno potvrđeni superračunar na planeti.

Ono što ovaj sistem čini posebno zanimljivim jeste činjenica da ne koristi grafičke procesore (GPU), koji su danas osnova gotovo svih vodećih AI sistema. Umjesto toga, LineShine se oslanja isključivo na procesore opšte namene (CPU), pri čemu su korišćeni domaći čipovi razvijeni u Kini.

Taj detalj ima značajnu geopolitičku težinu. Posljednjih godina Sjedinjene Američke Države uvele su niz ograničenja kojima pokušavaju da kineskim kompanijama otežaju pristup naprednim AI čipovima kompanija kao što su Nvidia i AMD. Kina zato intenzivno ulaže u razvoj sopstvene računarske infrastrukture kako bi smanjila zavisnost od zapadnih tehnologija. LineShine se sada predstavlja kao dokaz da zemlja može da razvija vrhunske sisteme čak i bez pristupa najnaprednijim američkim procesorima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se iz ovog rezultata ne smije izvući pogrešan zaključak. TOP500 lista mjeri performanse u tradicionalnim naučnim i inženjerskim proračunima, odnosno u zadacima koji su decenijama predstavljali osnovnu namjenu superračunara. Današnja AI revolucija, međutim, zasniva se na drugačijim vrstama opterećenja, gdje dominiraju specijalizovani GPU akceleratori i ogromni klasteri namijenjeni treniranju velikih jezičkih modela. Upravo zbog toga pojedini analitičari smatraju da pobjeda na TOP500 listi više govori o kineskim sposobnostima u oblasti računarstva visokih performansi nego o njenoj trenutnoj poziciji u AI trci.

To potvrđuje i činjenica da LineShine nije zauzeo prvo mjesto na benchmark testovima koji su bliži savremenim AI opterećenjima. U takvim scenarijima i dalje dominiraju sistemi zasnovani na Nvidia akceleratorima, kakve koriste najveće AI kompanije na svijetu.

Ipak, značaj ovog dostignuća ne treba potcijeniti. Superračunari imaju ključnu ulogu u oblastima kao što su razvoj novih lijekova, klimatske simulacije, istraživanje materijala, nuklearne simulacije i napredna naučna istraživanja. U mnogim od tih disciplina sirova računska snaga i dalje predstavlja jedan od najvažnijih faktora uspeha.

Pored toga, povratak Kine na vrh rangiranja dolazi u trenutku kada se tehnološko nadmetanje između Pekinga i Vašingtona dodatno intenzivira. Dok SAD pokušavaju da zadrže prednost kroz kontrolu izvoza naprednih čipova i ulaganja u domaću proizvodnju poluprovodnika, Kina ulaže ogromna sredstva u razvoj sopstvenih procesora, računarskih sistema i infrastrukture za vještačku inteligenciju.

Zanimljivo je da su trenutno samo pet javno potvrđenih sistema na svijetu dostigla eksaskalarni nivo performansi. Pored kineskog LineShinea i američkog El Capitana, među njima se nalaze još dva američka superračunara i njemački Jupiter.

Svijet se nalazi usred nove tehnološke trke koja sve više podsjeća na svemirsko nadmetanje iz vremena Hladnog rata. Međutim, za razliku od prethodnih decenija, današnja borba ne vodi se samo za prestiž, već i za kontrolu tehnologija koje će oblikovati ekonomiju, nauku, odbranu i vještačku inteligenciju tokom narednih godina.

Kina je sada ponovo osvojila krunu najbržeg superračunara na svijetu. Pitanje koje ostaje otvorno jeste da li će uspjeti da istu prednost pretvori i u dominaciju u AI eri, gdje sirova računska snaga predstavlja samo jedan deo mnogo složenije tehnološke slagalice, zaključuje The New York Times.

Izvor: Benchmark