Gejming kakav smo poznavali nestaje: Sony planira ukidanje fizičkih diskova do 2028. godine

Sony planira postepeno ukidanje PlayStation diskova i zatvaranje starih digitalnih prodavnica, ubrzavajući prelazak na potpuno digitalno igranje. Ova odluka otvara pitanja o vlasništvu nad igrama, njihovom očuvanju i dugoročnoj dostupnosti digitalnih naslova.

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Sony nastavlja dugogodišnji trend prelaska ka digitalnoj distribuciji igara, uz planove koji predviđaju postepeno ukidanje fizičkih diskova za nove PlayStation naslove do 2028. godine. Istovremeno, digitalne prodavnice za PS3 i PlayStation Vita biće zatvorene nakon prelaznog perioda, čime se dodatno smanjuje uloga fizičkih medija u ekosistemu konzola.

Ove promjene označavaju važan zaokret u načinu na koji se igre distribuiraju i čuvaju. Iako digitalni model dominira već godinama, potpuno odustajanje od diskova pokreće raspravu o dugoročnoj dostupnosti igara i kontroli nad kupljenim sadržajem.

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Digitalna prodaja novi standard

Sony navodi da se ponašanje korisnika značajno promijenilo i da većina kupovina igara sada dolazi iz digitalnih izvora. U posljednjoj fiskalnoj godini gotovo četiri petine svih PS4 i PS5 igara kupljeno je digitalno, dok je u posljednjem kvartalu taj udio porastao na oko 85 odsto.

Sličan trend prisutan je i kod drugih izdavača. Capcom je, na primjer, prijavio da više od 90 odsto njegove prodaje dolazi iz digitalnih kopija, uz očekivanje daljeg rasta. Ovi podaci pokazuju da se industrija ubrzano udaljava od fizičke distribucije.

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Posljedice za igrače i tržište polovnih igara

Prelazak na digitalni model donosi značajne promjene za korisnike. Kada igre više nisu dostupne na disku, nestaje mogućnost preprodaje, razmjene ili pozajmljivanja fizičkih kopija, što je dugo bio važan dio konzolnog ekosistema.

U takvom sistemu, kontrola nad cijenama i distribucijom sve više prelazi na platformu. To znači da korisnici zavise od digitalne prodavnice za pristup igrama, dok sekundarno tržište fizičkih kopija postepeno nestaje.

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Očuvanje igara postaje sve veći problem

Zatvaranje prodavnica za PS3 i PlayStation Vita ponovo je otvorilo pitanje očuvanja digitalnih igara. Procjene pokazuju da bi hiljade naslova mogle postati nedostupne ako više ne budu dostupne za kupovinu ili preuzimanje.

Frank Cifaldi, direktor Video Game History Foundation, upozorio je da arhiviranje modernih igara postaje sve teže. On je istakao da muzeji i arhivi nemaju jasne mehanizme niti zakonske okvire koji bi im omogućili dugoročno čuvanje digitalnog sadržaja.

We don't enforce any DRM for games and stuff on @itch.io. Buy, download, and never connect to the internet again for all we care ✌️ — itch.io (@itch.io) July 1, 2026 at 10:41 PM

Licencirano vlasništvo umjesto fizičke kupovine

Digitalna kupovina igara ne predstavlja klasično vlasništvo, već licencu za korišćenje sadržaja pod uslovima platforme. To znači da pristup igrama može zavisiti od odluka kompanije koja upravlja servisom, uključujući mogućnost gašenja prodavnica ili ukidanja pristupa.

Sony je ranije potvrdio da digitalni sadržaj funkcioniše kao licencirani proizvod, što dodatno naglašava razliku između fizičkih i digitalnih formata. Ovakav model sve više oblikuje budućnost industrije video-igara i način na koji korisnici razumiju pojam vlasništva.

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Potpuno digitalni ekosistem

Industrija video-igara već godinama se kreće ka digitalnoj distribuciji, a odluke Sony-ja predstavljaju nastavak tog procesa. Slične tendencije vide se i kod drugih kompanija koje smanjuju ulogu fizičkih izdanja ili ih potpuno zamenjuju digitalnim kodovima.

Iako ovaj model donosi operativne prednosti za izdavače, istovremeno otvara pitanja o dugoročnoj dostupnosti sadržaja i pravima korisnika. Rasprava o budućnosti fizičkih medija i očuvanju igara time postaje sve značajnija u industriji.



